El ex cámara de TheGrefg carga contra él y le acusa de no querer hacerle un contrato: "Trabajaba de repartidor de Glovo mientras era su cámara"

Las últimas horas han sido complicadas para TheGrefg, después de que su ex cámara vertiera acusaciones muy graves contra él. El origen de la controversia se sitúa en una conversación difundida en redes en la que Satu, excolaborador del murciano, repasó su experiencia profesional junto al streamer. Durante la entrevista, realizada en el canal de Tiparraco, Satu describió una etapa marcada por la inestabilidad económica y el desgaste personal.

Según relató, compatibilizó su trabajo como cámara con otros empleos para poder sostenerse. "Estaba de repartidor de Glovo en Andorra mientras era cámara de TheGrefg", afirmó. Aunque expresó agradecimiento por la oportunidad inicial, matizó que las condiciones acabaron pesando más que los aspectos positivos. "Todo puede ser muy bueno, pero si lo malo, aunque sea menos, pesa más… no puedo", explicó.

Satu vinculó su salida a la falta de estabilidad, que consideró un elemento clave para su bienestar. "Una estabilidad económica es muy importante para la salud mental", señaló, antes de añadir que la experiencia le llevó a cuestionarse personalmente: "¿Para eso me ha servido trabajar con TheGrefg, para pillarme un psicólogo y arreglarme la cabeza porque me creo que soy yo el problema de todo?". En uno de los momentos más comentados, criticó la ausencia de un contrato formal: "¿Prefieres comprarte un Goku de 2 metros que hacerle un contrato a tu cámara?".

La respuesta de TheGrefg llegó a través de la red social X, donde manifestó su sorpresa por el contenido de la entrevista. El streamer aseguró que ambos habían hablado previamente sobre el tema y que, según su versión, la relación había quedado en buenos términos. "Me dijo que todo estaba bien conmigo y me pidió disculpas", escribió.

Además, defendió que la colaboración se desarrolló bajo un modelo habitual en el sector. "Trabajaba como cámara freelance, lo llamaba cuando necesitaba su servicio y cobraba por ello sin exclusividad", explicó, comparándolo con otras dinámicas profesionales actuales. TheGrefg también cuestionó la aparición tardía de las críticas: "Esa fue la relación y no hubo ningún problema por aquel entonces. Tres años después resulta que sí".

El cruce de declaraciones ha intensificado la conversación en torno a las condiciones laborales en el entorno de los creadores de contenido, donde las relaciones profesionales pueden adoptar formatos diversos y no siempre regulados de manera uniforme.