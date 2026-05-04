Billie Eilish afirma que el mejor concierto al que ha ido en su vida ha sido el de Rosalía

En una entrevista reciente, Billie Eilish fue preguntada por el mejor concierto al que ha asistido a lo largo de su vida. La respuesta llegó sin rodeos y con una referencia concreta: Rosalía. "Voy a decir que Rosalía es una de las mejores intérpretes que he visto en mi vida. Su concierto en Coachella 2019 fue realmente increíble", afirmó.

La mención no es casual. La actuación de Rosalía en el Coachella en 2019 supuso un punto de inflexión en su proyección internacional. Aquel concierto consolidó su presencia en el circuito global y la situó ante un público mucho más amplio, en un momento en el que su carrera comenzaba a expandirse fuera del ámbito hispanohablante.

Desde entonces, la artista catalana ha mantenido una trayectoria ascendente, marcada por giras internacionales y una notable visibilidad en la industria musical. Actualmente se encuentra inmersa en su LUX Tour, considerada su gira más ambiciosa hasta la fecha tanto por producción como por alcance, con paradas en múltiples ciudades y una alta demanda de entradas.

La relación entre ambas artistas se ha caracterizado por gestos públicos de reconocimiento mutuo. Tanto Eilish como Rosalía han expresado en distintas ocasiones su respeto profesional, intercambiando elogios en entrevistas y redes sociales. Esa afinidad ha alimentado incluso especulaciones entre seguidores sobre posibles colaboraciones futuras, aunque por el momento no se ha anunciado ningún proyecto conjunto.

Las palabras de Eilish añaden un nuevo capítulo a esa relación de admiración, al situar una actuación concreta de Rosalía como referencia personal dentro de su experiencia como espectadora. Un reconocimiento que, más allá de lo anecdótico, refuerza la posición de la cantante española en el panorama musical internacional contemporáneo.