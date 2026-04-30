Entrevista a Marc Dorian: "El amor tiene muchas caras y ahora Belly y yo nos amamos desde otro ángulo"

Dorian es una de esas bandas esenciales del indie español que lleva más de 20 años dando guerra, siendo exitosos y siendo relevantes. A pesar de los problemas, de superar relaciones personales intensas y de resistir el paso del tiempo siguen más fuertes que nunca.

Acaba de publicarse la biografía del grupo titulada A cualquier otra parte que es mucho más que la historia de una banda: es el retrato generacional de un tiempo y una forma de entender la música. Desde la efervescente Barcelona de los 2000 hasta su conquista de Latinoamérica, el libro recorre dos décadas de carrera de una formación que supo unir de forma única melodías pop y pulso electrónico; y que convirtió canciones como Cualquier otra parte, La tormenta de arena o Los amigos que perdí en auténticos himnos generacionales.

En este libro, el periodista Álex Serrano recorre la trayectoria de Marc, Belly, Bart y Lisandro sin esquivar las luces ni las sombras: el éxito, la independencia, las crisis personales y las tormentas emocionales que dieron forma a algunas de las canciones más importantes del pop español reciente.

Recientemente pude charlar con Marc Gili, cantante del grupo, durante una visita promocional a Madrid. Ya le había entrevistado junto a Belly una vez antes de la pandemia y nos seguíamos por redes sociales. Fue una charla agradable e intensa de esas llenas de contenido que no quieres que se acabe y que puedes ver entera dándole play al vídeo.

Marc nos habla de su separación con Belly, de su amistad con Sidone y de sus canciones más exitosas y como surgieron entre otros temas interesantes.

¿Cómo surgió la idea de este libro y el trabajo con Álex Serrano para el mismo? ¿Es el resumen perfecto de la banda o de su historia?

Marc: El libro lo propuso una agencia literaria que se llama Rolling Words, junto con Plaza & Janés. Bueno, escogieron a Álex Serrano, que es un periodista conocido por sus artículos en el Rockdelux, El País Semanal y muchas otras publicaciones, para hacerlo. Nosotros no conocíamos a Álex personalmente en ese momento y nos pareció bien que una persona a la que no conocíamos personalmente se ocupara de la biografía de la banda para no ponerle tanta cosa personal al texto, sino hacerlo desde un punto de vista puramente periodístico, que es lo que quería la editorial y lo que también queríamos Dorian.

Entonces nada, fue una propuesta que surgió no de la banda, sino desde fuera, pero que felizmente abrazamos. Estuvimos haciéndonos entrevistas por separado los cuatro miembros del grupo con Álex durante un año, en diferentes encuentros. Al mismo tiempo, Álex Serrano estuvo entrevistando a unas 22 o 23 personas que han formado parte, o bien de otras bandas de la escena independiente, o bien siendo promotores o periodistas, pero siempre vinculados a la carrera de Dorian.

Así que, bueno, ha hecho un enorme trabajo de investigación en el que ha creado un mosaico muy preciso, sincero y bien escrito de lo que ha sido la carrera de Dorian durante estos 25 años y, de paso, también una muy buena fotografía de lo que ha sido la escena independiente y su evolución a lo largo de estas dos décadas y pico. Así que, bueno, es un libro emocionante, una muy buena aproximación a la música de Dorian y también un behind the scenes, digamos. O sea, quienes conozcan ya la música de Dorian pues conocerán el porqué de estas canciones y de qué momentos de desasosiego o de felicidad surgieron estas letras y estos temas.

Lo has dicho: la lista de voces que aparecen en el libro es apabullante. Daniel Brühl, Nacho Canut, Javier Ajenjo, Jorge Martí, Marc Ros, Florent… ¿Te sorprendió que tantas voces aparecieran?

Marc: Fue totalmente superemocionante ver cómo, ¡joder!, héroes para nosotros como Nacho Canut de Fangoria o Florent de Los Planetas, pues hablan con tanto cariño de Dorian. Con Marc Ros me une una amistad de muchos años, incluso de antes de que Sidonie y Dorian prácticamente existiéramos. Bueno, trabajábamos como teleoperadores en un sitio de mierda, pero teníamos la cabeza llena de sueños y muchas ganas de dedicarnos a la música. Me acuerdo mucho del fuego que tenía Marc en la mirada.

Y bueno, La Habitación Roja y muchos otros compañeros de profesión también están en este disco-libro. Periodistas también, pues como Julio Ruiz, Tomás Fernando Flores o Santi Carrillo de Rockdelux, también prestan su voz para crear este retrato de Dorian que también es, como decía antes, un retrato generacional de la escena independiente de nuestro país y de parte de la del extranjero. Y nada, pues bueno, no sé, de repente ves resumida tu vida con los últimos 25 años en negro sobre blanco y es realmente emotivo. Creo que Álex ha conseguido trasladar el espíritu de Dorian al papel y escribir una biografía que es vibrante, que es divertida de leer, que te emociona y que te llega al alma. Y esto no es nada, nada fácil.

Es un libro en el que no os escondéis y habláis de relaciones personales, de periodos de autodestrucción, de depresión, de tensiones internas de forma abierta y sincera; y no escondéis la parte negativa de la música.

Marc: Álex es muy bueno tirándote de la lengua. Entonces, te crea una sensación en sus entrevistas... Recuerdo que creaba un vínculo y unas condiciones de confianza que hicieron que todos nos abriéramos muchísimo y explicáramos cosas que no habíamos explicado antes en ninguna otra entrevista promocional de ningún disco, pero que en cambio sí que estaban en los textos de las canciones.

Como a todo el mundo, pues nos han pasado cosas buenas y malas en la vida. Nosotros somos gente que hemos tenido nuestros problemas vitales. En mi caso, he lidiado con momentos muy bajos a nivel emocional que me han llevado a tener muchos conflictos con la vida, con la sociedad, y que felizmente pude convertir en canciones, pero que, ¡joder!, me marcaron mucho. Tuve unos años muy oscuros que luego casi se llevan a mi relación con Belly por delante en aquel momento. De esos años surgieron canciones como "Cualquier otra parte", "La tormenta de arena" o "Los amigos que perdí", por ejemplo. O sea que, bueno, es hermoso comprobar cómo el arte a veces nos puede llegar a salvar de situaciones tan duras.

También contamos los orígenes de Bart, de Lisandro y de Belly, que son orígenes muy humildes, de clase trabajadora, y cómo estos chicos —que para mí son, ¡joder!, mi alma, mi familia— lograron sobreponerse a sus condiciones sociales y a sus limitaciones a nivel ambiental para decir: "No, yo tengo un sueño, quiero dedicarme a la música, no quiero acabar mis días en una fábrica, quiero salir de esta cárcel". Y lo lograron. En el caso de Lisandro, viniendo a España desde La Plata, Argentina, sin papeles, jugándose el pellejo con Argentina estallando en pleno corralito. Tiene mucho mérito lo que hay ahí.

Y todo esto lo contamos en el libro junto con muchas otras historias que han conformado la memoria emocional de nuestra banda y que han terminado convirtiéndonos, en el fondo, en lo que somos. También, por otro lado, como en todas las bandas, pues a lo largo de las décadas hemos tenido tensiones entre nosotros, momentos de incluso de agresividad, de violencia o de recelo, que afortunadamente fuimos capaces de resolver por medio de aprender a comunicarnos entre nosotros de forma no violenta, usando siempre el perdón y las gracias como ejes. Claro, para que las cosas no saltaran por los aires. Porque ocurre muchas veces que las bandas se separan y lo hacen de un día para otro, y todo el mundo se pregunta: "¿Y por qué os estáis separando?". Resulta que se habían ido enquistando cosas a lo largo del tiempo que un día, de la noche a la mañana, estallan.

Si tú no quieres que esto te suceda, tienes que trabajar la comunicación diaria. Tienes que expresar si algo te ha molestado de lo que ha dicho el otro o de lo que ha hecho el otro o, al revés, tienes que saber pedir perdón cuando has metido la pata o cuando te has pasado con el tono que has usado en una frase. Todo esto, si lo practicas, es la forma más saludable de ir por la vida con tu banda o con tu familia, porque una banda es una familia. Esto que te estoy diciendo es aplicable a cualquier relación que tengas: con tu hermano, con tus padres, con tus mejores amigos... Porque verbalizar lo que te duele y lo que te molesta es lo que te va a hacer humano y lo que va a hacer que el otro empatice contigo. Todo esto lo hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Si no lo hubiésemos hecho, pues a lo mejor ciertas situaciones habrían acabado con la banda. En nuestro caso no; los baches que hemos tenido por el camino nos han hecho más fuertes y nos han unido más.

Tenemos una sección en Instagram en la que los artistas me cuentan la historia detrás de su canción más famosa o exitosa y, en vuestro caso, es "Cualquier otra parte".

Marc: Bueno, pues mira, tuve un periodo de bache emocional también. ¡Joder!, nos iba muy mal a nivel económico y tenía mucha frustración porque no nos estaban yendo bien las cosas y el grupo tampoco estaba teniendo el eco que deseábamos. Bueno, pues nos encontramos en una situación en la que empecé a entrar en derivas nada positivas y a juntarme con gente que no siempre eran las mejores compañías. Eso derivó en un conflicto con Belly muy profundo, en el cual terminamos peleándonos mucho y, bueno, pues después de un fin de semana muy largo, acabé yéndome de casa. O sea, acabamos muy mal.

Totalmente sobrepasado por el desasosiego, por la frustración y por el dolor, me refugié en el único lugar en el que en ese momento me pude encontrar a gusto, que fue el local de ensayo. Fui con la idea de quedarme a dormir y pasar ahí unos días. Lo que me sucedió en ese momento —estaba completamente agotado y profundamente desolado— fue que, con toda esa frustración, cogí la guitarra y me salió de una sola pieza la música y la letra de "Cualquier otra parte". Es algo muy, muy, muy complicado que no sucede... No es imposible, pero no sucede en absoluto todos los días que te salga una canción de una sola pieza, con la letra prácticamente entera incluida.

Creo que tuve una conexión espiritual con algo que no puedo explicar y que hizo que surgiera esa melodía tan bonita que combina el desasosiego que sentía en ese momento y las ganas de escapar del mismo en esa letra, que luego tuvo tanta conexión con la gente porque es muy bonita, es sincera, sale de lo más profundo del corazón y creo que mucha gente se sintió reflejada en eso. Porque, ¿quién no ha pasado también por baches como este? ¿O quién no ha pasado por algo cercano a lo que expresa la canción? Así que creo que "Cualquier otra parte" expresa un desasosiego casi universal en el que cualquier persona se puede sentir identificada, a menos de que viva en el país de las maravillas.

Es sin duda vuestra signature song y la que os define como banda, pero si tuviéramos que ser objetivos, de largo la más exitosa es "La tormenta de arena", que tiene muchos más millones de reproducciones en Spotify y es el vídeo más visto de la banda en YouTube. ¿Qué tiene esa canción que la hace tan especial?

Marc: Creo que "La tormenta de arena" es una combinación de muchos elementos. En primer lugar, es un tema que tiene una base electrónica synth-pop, tech house, pero mezclada con un bajo new wave muy potente o post-punk, un bajo tocado real. Unos sintes celestiales de Belly... Guarda también muy bien a nivel compositivo la tensión entre la oscuridad y la luz. Las estrofas de "La tormenta de arena" están compuestas en acordes menores y los estribillos en acordes mayores. Estalla. La canción va de la luz a la oscuridad constantemente y eso crea un contrapunto muy, muy desgarrador.

Si a esto le sumas una letra que habla de una historia de amor en la cuerda floja, entre dos personas que están totalmente metidas en la autodestrucción pero que, al mismo tiempo, solo pueden salvarse la una agarrada bien fuerte de la otra, pues tienes ahí un relato muy hermoso envuelto por una música muy poderosa. Yo creo que ahí está la fuerza de esta canción, en ese contrapunto entre amor y desasosiego, entre luz y oscuridad, entre acordes menores y acordes mayores, entre tensión y distensión.

Hablando de ese legado de grandes canciones en Dorian, tenemos que hablar de "Cualquier otra parte" y "La tormenta de arena", que ya hemos mencionado, pero también de otras que conforman vuestro olimpo como "Los amigos que perdí", "El temblor", "Verte amanecer", "Hasta que caiga el sol", "Duele" o "Paraísos artificiales". De toda vuestra carrera, ¿cuál es la canción que más te ha sorprendido que haya sido un éxito?

Marc: Mira, yo te diría que "Los amigos que perdí". Me sorprendió mucho el éxito que tiene porque tiene una letra larga, tiene un empleo de la metáfora bastante exigente y, bueno, es una canción que no pensé que fuera a tener el éxito que tiene. Creo que mucha gente se siente identificada con lo que explica la letra, que es la historia de una persona que, infeliz con su vida diaria y con su rutina, un buen día decide darle un portazo a todo eso y empezar una nueva vida, sabiendo que si para empezar esta nueva vida tiene que dejar a personas atrás —personas que ya no aportan nada al camino que quiere tomar— pues lo tiene que hacer también. Creo que por ahí va también la capacidad de conexión de esta canción, que, como te digo, felizmente ha sido uno de los mayores éxitos de la banda, pero que en ningún momento estuvo en las quinielas para hacerlo.

¿Se podría hablar de un Big Three del pop-rock alternativo catalán formado por vosotros, Sidonie y Love of Lesbian? ¿Hay alguna otra banda de finales de los 90/principios de los 2000 que estuviese empezando con vosotros y que pienses que hubiera merecido más éxito?

Dorian: Está el caso de nuestros queridos amigos de Delorean, por ejemplo, que bueno, lo dejaron después de haber tenido, eso sí, éxito en el extranjero y también éxito nacional. Para mí, una gran pérdida para nuestra escena. También durante muchos años eché de menos la presencia de Standstill, pero es una banda que parece ser que va a regresar pronto; ya está dando muestras de vitalidad y de volver otra vez. Mendetz es una banda que echo mucho de menos, que nos hicieron bailar durante muchos años y duraron creo que dos discos o tres máximo.

En el libro hablas también sobre tu relación con Belly y cómo habéis seguido unidos en la banda a pesar de vuestra ruptura personal.

Marc: El libro narra uno de los momentos más complicados de la banda, que fue exactamente el momento en que Belly y yo dejamos nuestra relación sentimental después de muchos años haciendo música juntos, viviendo juntos y sintiendo la vida juntos. Belly y yo estábamos siempre juntos, éramos una unidad indestructible. Pero, bueno, las vicisitudes de la vida hicieron que, aunque las cosas que nos unían eran más de las que nos separaban, las que nos separaban pesaron más que las que nos unían. Y ahí se rompió nuestro vínculo, que estuvo a punto de llevarse a la banda por delante.

Sufrimos un duelo muy fuerte los dos al mismo tiempo, teniendo que componer un álbum que fue el álbum Ritual. Imagínate cómo eran las sesiones de grabación. Andábamos llorando, con los sentimientos a flor de piel. Fueron sesiones muy, muy duras en las que nos llevamos cada uno por su lado después de un día entero haciendo canciones que, en el fondo, pues hablan de... cuando tú estás haciendo arte, pues estás expresando sentimientos. Pues imagínate si estás en pleno duelo cortando con la pareja de tu vida; aquello fue muy fuerte. Si a esto le sumamos que sucedió en plena pandemia, pues imagínate, con el mundo estallando, lo hizo todo todavía más tenso.

Pero recuerdo que, aunque la banda estuvo a punto de desintegrarse por culpa de esto, en plena tormenta logramos los cuatro mantenernos unidos. Logramos superar ese duelo que teníamos Belly y yo arropándonos los unos a los otros, y de esa catarsis colectiva surgió una banda todavía más unida de lo que estaba antes. Así que, bueno, fue una experiencia muy fuerte y traumática, pero al mismo tiempo, habiéndolo superado, creo que no tiene precio lo que nos sucedió porque nos ha hecho más fuertes.

Ahora, hoy por hoy, Belly y yo tenemos una relación sana, muy bonita, en la que nos amamos desde otro punto de vista, porque el amor tiene muchas caras y puede entrar desde otro ángulo, como la luz del sol, que te puede entrar por diferentes partes de la casa en diferentes ángulos. Y ahora Belly y yo nos amamos desde un ángulo muy bonito, ya no desde la parte afectiva, digamos, de pareja.