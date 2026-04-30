Luna Ki se enfrenta a Ruth la Peke por usar la canción que le escribió, Me Sentí Empoderada, sin acreditarla

Ruth la Peke se ha convertido en una de las figuras más conocidas dentro del sector del mamarracheo de las redes. Su canción Empoderada fue uno de los fenómenos virales más fuertes del año pasado, y parece que estaba lista para estirar ese éxito con una canción de título similar, Me Sentí Empoderada. Su letra referencia a su hit original, pero desde un punto de vista más vulnerable, y ha sido terriblemente criticada en redes desde su lanzamiento por su escasa calidad musical. Ahora, a esas críticas se suma el hecho de que podría ser una canción robada: la artista Luna Ki la habría escrito para ella y se la habría mandado, y ahora Ruth la Peke habría decidido publicarla sin acreditarla en absoluto.

El tuit de Luna Ki ha acumulado millones de impresiones y ha llevado a que Ruth la Peke reciba muchas críticas, insultos y, según ha explicado ella en sus Instagram Stories, amenazas: "Estoy recibiendo muchos insultos y amenazas sobre mi nueva canción, y todo lo que dijo Luna Ki me parece correcto, pero yo también tengo pruebas y mañana me tocará hablar a mí con pruebas. Si no saben dos versiones, no hablen, pero callada no me voy a quedar tampoco".

Por ahora, el videoclip de la canción ha desaparecido de YouTube y solo está disponible el audio oficial. Habrá que esperar a comprobar cuál es su versión sobre este asunto, para que los que están atentos a este salseo puedan juzgar por sí mismos y posicionarse como consideren. ¡Lo que está claro es que no hay movimiento que haga Ruth que no genere polémica, por una razón o por otra!