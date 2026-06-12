¿Era realmente Shakira? Las teorías sobre una supuesta doble en la inauguración del Mundial 2026 incendian las redes

El Mundial de 2026 arrancó oficialmente este jueves 11 de junio con una ceremonia celebrada en el Estadio Ciudad de México, uno de los recintos más emblemáticos del torneo organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá. El evento reunió a varias figuras destacadas de la música latina y mexicana en una gala diseñada para dar la bienvenida a una de las citas deportivas más importantes del planeta.

Entre los artistas invitados se encontraban Lila Downs, Maná, J Balvin y Alejandro Fernández, encargado de interpretar el himno nacional mexicano. Sin embargo, gran parte de la atención recayó sobre Shakira, cuya participación era una de las más esperadas de la noche.

La cantante colombiana apareció sobre el escenario para interpretar Dai Dai, uno de sus temas más recientes, ante más de 80.000 espectadores presentes en el estadio y millones de personas siguiendo la retransmisión televisiva. Poco después de finalizar la actuación, comenzaron a proliferar mensajes en X en los que algunos usuarios aseguraban que la artista "se veía diferente".

Las especulaciones se apoyaban en primeros planos concretos, determinados ángulos de cámara y expresiones faciales que, según quienes difundían estas teorías, no correspondían con la imagen habitual de la cantante. Algunos incluso llegaron a afirmar que la organización había recurrido a una doble para sustituirla durante el espectáculo.

Sin embargo, no existe ningún indicio que respalde esas afirmaciones. Diversos asistentes al evento, así como otros usuarios en redes sociales, rechazaron rápidamente la hipótesis y señalaron que las diferencias percibidas podían deberse simplemente a la iluminación, el maquillaje, el movimiento propio de una actuación en directo o determinadas tomas televisivas poco favorecedoras.

La propia ceremonia transcurrió sin incidentes y en ningún momento hubo comunicación oficial que apuntara a una sustitución. De hecho, todo indica que fue la propia Shakira quien protagonizó la actuación, como estaba previsto desde el anuncio del cartel.

En tiempos en los que cada gesto, cada imagen congelada y cada plano se analizan al milímetro en internet, una actuación multitudinaria puede acabar generando conversaciones inesperadas. Esta vez, la protagonista no fue solo la música, sino también la velocidad con la que una sospecha infundada logró abrirse paso entre millones de pantallas antes de ser desmentida por la propia evidencia del espectáculo.