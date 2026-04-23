Entrevista a Niña Polaca: "No es digno que gente con 30 y pico tacos tenga que compartir piso con cinco personas"

Uno de los discos más esperados del año tenía que venir acompañado de una de las entrevistas más esperadas. Conozco a Niña Polaca desde hace muchos años, cuando empecé a incluir en mis playlists las canciones de su primer trabajo. Desde entonces he seguido de cerca su carrera, viendo cómo crecían año tras año hasta llegar a este 2026, en el que han lanzado su cuarto disco de estudio: ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?

Un álbum en el que la banda, superada ya la barrera de los 30, explota su madurez tanto personal como sonora. Son canciones de pop-rock épico con un sonido más grandioso que nunca, que consiguen ser coreables en festivales y, a la vez, personales y con un mensaje profundo. Es un disco que no huye de la situación política y social actual, hablando directa o indirectamente sobre el desencanto de toda una generación, el fantasma de la guerra, los problemas de vivienda y ese futuro incierto que tanto nos preocupa a muchos.

Lanzado de la mano de Subterfuge Records, el álbum cuenta con seis portadas diferentes y una extensa gira de presentación en 2026, que culminará en su gran concierto de enero del año que viene en el Movistar Arena.

Recientemente tuve la suerte de reunirme con ellos en casa de Álvaro Surma dos días antes del lanzamiento, el 17 de abril (aunque echamos de menos a Claudia Zuazo, que no pudo asistir por enfermedad). Fue una charla de más de media hora en el luminoso patio de su casa que se nos quedó corta, y que podría haberse alargado durante horas entre cervezas, anécdotas y cotilleos de la escena musical.

En nuestro vídeo puedes ver lo que nos contaron sobre el proceso de creación del disco, la historia detrás de algunas canciones, su visión de la política actual, el estado de la industria y la falta de mujeres en los carteles de los festivales, entre otros temas.

¿Qué ha cambiado en estos tres años desde Que adoren tus huesos?

Surma: Se ha ido todo un poco a la mierda, ¿no?

Beto: Eh, bueno, ha seguido yéndose un poco a la mierda, un poco más.

Surma: Eh, sí, es como que se está desbaratando un poco todo el sistema en el cual vivíamos, cayéndose piecita a piecita.

¿Es claramente un disco marcado por la situación política actual?

Surma: Es que yo creo que cuando empezamos a tocar nosotros sí que había una cantidad de bandas que sí que hablaban un poco de lo que era la vida de verdad, y creo que ha habido una deriva los últimos 5 o 6 años de apaciguamiento de la música en general (o por lo menos de nuestra zona de la música) en la cual todo lo que sale, yo veo que no habla de mucha cosa. Entonces creo que también hay una intención nuestra de decir: vale, creo que tenemos que ponernos a decir más cosas de las que se dicen.ç

Se han cargado el futuro de dos generaciones

Surma: O sea, yo noto que llevamos en crisis desde 2008.

Beto: Sí, nosotros creo que somos un poco la generación que nace como al final del estado de bienestar, como de la clase media, ¿no? Como que crecimos sintiendo que todo parecía muy... pues haces esto, esto, esto y esto y tiras. Y pues muchos hemos cumplido con ello, pero el mundo pues no ha sido como...

Surma: No nos ha devuelto lo que teóricamente nos habían dicho que nos iba a devolver.

Beto: Sobrevivir, ¿no? Y adaptarse. Y ahora con el tema de las guerras que en 2013 nunca parecía como que ya había pasado eso, ¿no? Ya no...

Surma: Creo que nacimos en una época en la que pensábamos que la guerra era una cosa completamente ajena que nunca más podría volver a llegar a pasar y...

Beto: Y en parte gracias a la ONU, ¿no?

Surma: Eh, es que estamos ya todos casi muy cansados. Entonces ya en el momento en el que encuentras una pareja de felicidad y paz y eso, y pasas tu buena crisis de los 30 y de repente dices: "Coño, que ya sacas la cabeza un poco de tu barriga, ¿no?". Y empiezas a mirar qué pasa fuera. Y cuando fuera la cosa estaba mal, pues creo que ha servido como de fuente de inspiración.

Rubén: También es un poco como algo de nuestra generación, como que llegas a esta edad y los temas de conversación en general cuando tomas algo con colegas cambian, ¿no? Ya no se habla de eso de "he quedado con esta persona", "he quedado con la otra", sino como que es: "hostia, pues sigo compartiendo piso y tengo 30 tacos", o casarse o tener hijos. Es como que todo es una utopía que no existe. Antes era facilísimo, ¿no? Yo hablo con mi madre y me dice: "Sí, yo con 26 te tenía a ti como un bebé y tenía una casa". Y yo con 26 estaba con cuatro compañeros de piso alargando la adolescencia, que es algo que hemos dicho mucho en esta sesión.

Surma: Sí, que realmente creo que nos estamos viendo abocados a una adolescencia con esteroides estiradísima cuando creo que ya no nos toca. O sea, no nos toca; creo que ya estamos todos trabajando y tal, y te ves en situaciones de gente con 30 y pico tacos compartiendo piso con cinco personas. Creo que no es una cosa digna y es una cosa contra la cual creo que nos tenemos que rebelar o, por lo menos, quejarnos más de lo que nos quejamos. Que también es una cosa muy de nuestra generación: el no hacer absolutamente nada con las cosas que están mal.

Beto: Hay mucha gente... es normal que se deprima un poco, ¿no? Porque igual hizo todo lo que se esperaba de él y de repente dices: "Pero el mundo no me permite prosperar como yo esperaba". Y pues acabas tomando antidepresivos o recurres a esas soluciones.

Explicadme la canción "CSI Alicante (Mi generación)".

Surma: Hay muchas veces que Niña Polaca se rige única y exclusivamente por el surrealismo, que es una cosa que bueno, aceptamos, nos regimos por ella. Y habida cuenta de que la intro de esa canción es exactamente igual que la intro de CSI, eh...

Rubén: La hicimos, sacamos en Alicante la intro.

Surma: Claro, la sacamos ahí y todo cuadraba y nada, "CSI Alicante".

Beto: Empezamos a llamarla así entre nosotros porque el nombre que pegaba era "Mi generación".

Surma: Pero claro, con qué pelotas tan grandes, con qué pelotas tan grandes y tan pedantes coges y llamas a una canción "Mi generación".

Beto: Pudiéndola llamar "CSI Alicante".

¿Pero estáis hablando del drama de la DANA?

Surma: Del drama de la DANA y en general la cagada que es lo que han hecho con nosotros, creo. Es el volver a llegar a no imaginarte que la guerra... que hay una posibilidad no tan lejana de que en algún momento acabes en una puta trinchera, ¿sabes? Que es una cosa que...

Beto: Uy, por favor, no. Espero que no, la verdad.

Surma: Pero cada vez está, no sé, más cerca.

¿Por qué tenéis tantas canciones con lugares y personas en los títulos?

Surma: Al final las canciones son, joder, son historias básicamente de nuestra vida y se sentiría un poco raro el impostar o el no contarlas tal cual pasan. O sea, simplemente se trasladan a la música según pasan en la vida. Entonces, no... en cierto momento me daba cierto pudor al escribir, pero sí que es cierto que ya con los años te das cuenta de que la gente que la escucha la hace suya completamente y no le vi mucho sentido a seguir escondiendo. Y en realidad, de todo lo que nos pueda alejar del indie, mejor.

¿Odiáis el indie?

Kobe: Ha degenerado tanto el concepto de indie que ni se dirá "el indie ha muerto", ¿sabes? Ni siquiera. Nació muerto.

Surma: Es que el indie da para la conversación eterna siempre, pero el indie español no es independiente.

Beto: De hecho, al indie de verdad le llaman "emergentes".

No sois nada fans tampoco de la etiqueta "emergentes".

Beto: Es que hay bandas que parece que están emergiendo por siempre y es como: joder, igual tu público no es muy grande, ya has emergido a tu público y eres underground.

¿No todo el mundo tiene que aspirar a llenar un Movistar Arena?

Rubén: Si está complicado para coger fecha, imagínate. Lo vas a pasar mal.

Kobe: De nuestras bandas favoritas son Diamante Negro y huyen de ellos constantemente. Yo no sé si les querría ver en un Movistar, ojalá por ellos, pero sonaría fatal. Mola más ahí pequeñito igual. Claro.

¿Cómo surgió en concreto "La Platería"?

Surma: Bueno, es un restaurante, un bar donde iba a desayunar. El día del apagón se paró el reloj de la pared y quise mucho a mi novia. Y me di cuenta.

¿Es una canción del apagón?

Surma: Sí, fue escrita el día del apagón. Nada, estábamos ahí y pues no sé qué estuvimos hablando que dije: "Joder, cuánto te quiero, tía". Y me fui a casa y lo escribí.

Beto: Jo, qué bonito, tío. No sabía que era por eso. Qué bien contado, ¿no?

Surma: Tampoco lo habían preguntado.

¿Qué canción del nuevo disco pensáis que se va a volver una fija en vuestros conciertos?

Rubén: De los adelantos, "William Wallace" está funcionando superguay, la gente...

Surma: "ABBA" ha funcionado increíble también.

Rubén: "ABBA" ha ido de puta madre.

Beto: Has dicho "ABBA", probablemente se quede en el setlist para siempre. Ojalá, sí.

Surma: O sea, nunca lo sabes en realidad. Porque va cambiando. Ahora "San Francisco", por ejemplo, que dices: "San Francisco" es una canción que pasó bastante desapercibida hasta hace un par de años que empezó como a pegarla. Pero era una canción que no salió... ahora está igual la tercera más escuchada. Pero era una canción que no estaba... o sea, que siempre hemos tocado porque nos encanta y como que siempre nos ha gustado mucho tocarla. Pero no era para nada de las más escuchadas hasta hace sí, dos o tres años, que de repente va a tener ahí un revival y la gente la ha cogido muy bien.

¿Qué pasó en Malasaña antes de la pandemia para que surgieran a la vez tantos grupos interesantes?

Beto: Los Parrots, Los Wallas, Los Nasties como carrileando una escena underground. Luego las Hinds como de alguna manera haciéndolo explotar; mucha gente de repente... yo, por ejemplo, descubrí este tipo de música con las Hinds, que me voló mucho la cabeza y eso despertó mucho interés. Sí que había hoy como mucha gente que igual todos habían tenido bandas de diferentes estilos con diferentes amigos y de repente en esa época parece que hubo un... se empezó a crear una escena, ¿no?

Surma: Yo creo que eso pasa en ciudades concretas. Hasta creo que está pasando en Valencia, por ejemplo; ves que hay una efervescencia, que se crea gente que habla sobre ellos, se crea una comunidad de bandas que se conocen y, en ese momento, creo que sí que es verdad que muy abanderado por Carolina Durante en un primer momento, pero como que había ganas de hacer cosas. Era muy fácil empezar a hacer cosas, ¿no? Y había como unas ganas de "mi amigo está haciendo esto, pues yo voy a hacer esto", "el de al lado hace esto, colaboramos". Se habla mucho entre la gente, muchos líos amorosos también.

Pero también había como cuatro o cinco garitos. Sabías que ibas al Lucy y te encontrabas con alguien.

Surma: Sí, sí, básicamente. Y que invitaban a ello, ¿sabes? O sea, nos llamaban directamente, ¿no? Bandas que estábamos empezando de repente tenías como cuatro o cinco bolos en los garitos porque ellos estaban interesados. Entonces, entiendo que es una cosa que pasa de forma natural y que va generándose en base a los astros casi.

Rubén: No creo que haya una explicación más allá de gente que se conoce, que siempre pasa en puntos muy endogámicos sociales, ¿no? Como que tú haciendo música conoces a gente que hace música y de repente empezáis a hacer el mismo tipo de música o parecido a la vez, y se acuesta la gente con todo el mundo y salen otros grupos, claro.

¿Diríais que estáis en vuestro mejor momento personal como banda?

Surma: Sí, nos la pela. Por eso, que es que la gente no lo cuenta, pero parece como raro que una banda tenga problemas. Es lo más normal en el mundo y, de hecho, te diríamos que creo que es de las veces que menos problemas hemos tenido. A la vista está que está cayendo todo el mundo como moscas y nosotros seguimos.

Beto: Igual yo diría que nuestro mayor éxito ha sido aguantarnos y superar todas esas peleas, y ahora estar en un momento muy dulce en donde nos conocemos.

Surma: Nos queremos mucho.

Beto: Se podía haber ido a la mierda y estamos muy bien engrasados. A nivel personal estamos en nuestro prime incluso.

Surma: Sí. Creo que ninguno de aquí ha querido nunca abrazar el éxito demasiado. O sea, creo que no somos nada de estrellitas, nada de influencers.

Kobe: Pero yo sí recuerdo de los primeros conciertos o entrevistas que tú decías: "Buah, yo dejo la música cuando toque en el Bernabéu o algo así".

Surma: No, era en la Wurli. No, yo me acuerdo que dije en un concierto de la Wurli justo antes de la pandemia: "Mira, yo con la música ya he conseguido lo que quería". Nunca he querido... no me gusta salir a tocar delante de gente, soy una persona tímida en muchos aspectos y lo paso mal, o sea, no es lo que más me encante. Y ya luego después de la Wurli dije: "Mira, todo lo que venga, regalado". Dentro de eso, sí que lo hemos currado y tal, pero creo que nunca hemos tenido ganas de ser famosos ni de buscar eso de ser influencers.

Beto: Y si lo hubiéramos intentado, no habría salido.

Rubén: Habría quedado muy raro.

¿Qué opináis del ascenso rápido de algunos artistas que van directos al Movistar Arena?

Surma: Eh, no creo que esa gente tenga demasiada carrera. O sea, en general creo que lo que me han enseñado ya los años en la industria musical es que cuando tienes un ascenso tan rápido... igual te llenas un Movistar por la cara, pero luego te vas a una sala de 200 en Lugo y no lo llenas. Nuestra idea con esto es poder trabajar la música, seguir haciendo música durante muchísimos años y creo que eso se hace yendo a casa de cada uno, a todas las juntas de España, que la gente te conozca; ver que donde la primera vez que fuiste venían cuatro personas, a la siguiente han venido 50 y luego 300, e ir haciéndolo poco a poco. Es un poco el camino que hemos elegido.

Beto: Y las peleas. No es lo mismo empezar a pelearte con tus compañeros de grupo llenando salas pequeñas que empezar a pelearte llenando sitios enormes con el tema del dinero de por medio. Eso tiene que ser muy loco, ¿sabes?

Rubén: No hemos querido nunca saltarnos ningún paso y creo que, mirando atrás, es la mejor decisión que hemos tomado.

¿Qué opináis de la falta de mujeres en los carteles de muchos festivales?

Surma: Creo que el modelo de festivales está bastante decaído, y también por el hecho de que llevan ofreciendo a la gente las mismas 15 o 20 bandas durante 5 años. Con la cantidad de talento que hay, talento nuevo, gente ultracapaz que tiene música increíble... y por falta de visión o de algo, lo limitan a las mismas 10 bandas pensando en que van a llenar el sitio. Creo que es un error de cálculo, pero bueno, se verá. Ojalá aparezcan. Hay una cantidad de grupos de tías increíbles: has dicho Pipiolas, se me ocurren Troncas, se me ocurre La 126, Shego por descontado, Pacífica...

Rubén: Petunias lo está petando muchísimo.

Surma: A Petunias me extraña, por ejemplo, no verlas en más festivales, ¿sabes? Es una cosa que yo no entiendo.

¿Habéis montado una agencia de booking y management llamada Pontiak?

Rubén: Bueno, la cosa es que sí que es verdad que a la hora de... nosotros estamos haciendo booking, que es más o menos organizar giras, y management. A la hora de presentar artistas a promotores, los promotores lo que quieren es la venta de tickets, la pasta, y conocen los grupos que conocen. Entonces van a lo fácil, por lo general.

Kobe: Pero precisamente eso es lo guay de poder ser un promotor, ¿no? Que puedes coger a esas bandas y venderlas bien.

Rubén: Por eso estamos aquí. Claro. O sea, un poco con esa idea, pero ya te digo que acabamos de empezar y ya estamos moviendo muchas cosas. Sí.

Surma: Pero bueno, la idea es intentar cambiarlo, intentar cambiar todas estas cosas que hemos podido ver a lo largo de los años y decir: "Oye, esto se podría mejorar por aquí o por allá".

¿Cómo ha surgido la parte estética del disco y las seis portadas?

Surma: La idea era reflejar la individualidad (todo esto es una fumada bastante filosófica), buscar el hecho de reflejar las cinco individualidades haciendo algo más grande, ¿no? E intentar que sea una metáfora de lo que puede ser la comunidad y cómo, haciendo comunidad, puedes llegar a algo más grande de lo que llegarías haciendo tú solo. De eso también se habla en el disco.

¿Qué planes tenéis para presentar el disco en directo?

Surma: Pues ahora presentaremos una gira de salas dentro de poquito, luego un montón de festivales y luego varias sorpresas que todavía no podemos comentar.

Beto: Sobrevivirnos, hacer otro disco... sí, y seguir haciendo lo que íbamos haciendo hasta ahora.