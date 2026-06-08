SUBSÓNICO revienta Rivas entre calor y pogos

El festival SUBSÓNICO ha cerrado su primera edición por todo lo alto, consolidándose del tirón como el nuevo punto de encuentro obligatorio para los devotos de la cultura urbana que lo dieron todo a pesar del caalor. Miles de personas, cero filtros y una buena dosis de trap, drill, reggaetón de barrio y electrónica que han demostrado que la escena nacional está más viva, cruda y unida que nunca.

El sábado la cosa arrancó tempranito, a las 17:00, y sin anestesia. Gloosito abrió fuego escupiendo ese rap de Detroit tan suyo que volvió loca a una audiencia que se sabía todos sus códigos de memoria. Al mismo tiempo, Xiyo & Fernandezz se encargaron de calentar la pista a base de un reggaetón underground y callejero, alejadísimo de los hilos comerciales.

Antes de que las seis tocaran el reloj, John Pollõn ya se había adueñado del escenario principal derrochando humor, descaro y esos hits virales que tanto nos flipan, dejando el terreno perfecto para que El Bugg soltara los temazos de su EP MEGAMIX y coreadísimos himnos de su repertorio como "Amor Bandolero" y "Carita de BB 2.0".

El festival también demostró que apuesta fuerte por el futuro. En el escenario Burn tuvimos el directo del segundo ganador del concurso Rising Stars, seguido por el sonido sucio y underground del bilbaíno Joga, que dejó a más de uno con la boca abierta. Casi a las siete, Soto Asa activó su mítica estética 999 con ritmos de videojuego que pusieron a perrear a todo el recinto, mientras Ynestrosa asaltaba el escenario BASS mezclando trap, drill y electrónica fina con su estilo provocador.

A las 19:40, el chileno Pablo Chill-E dio una auténtica masterclass de calle y mensaje social. El líder de la Shishigang desató la locura colectiva y el pogo masivo en uno de los clímax más salvajes del festival.

La dosis de vanguardia llegó de la mano de Yung Bandy + Antipublic con su propuesta visual y experimental, dando paso al trap agresivo de 8belial y a la pura actitud de L0rna. A las 21:30, Juicy BAE reivindicó su corona como la jefa indiscutible del R&B nacional defendiendo su álbum El Secreto con un directo impecable. Poco después, el colectivo No Art Factory montó su propio escaparate con el rap con dancehall de Chilld, las barras electrónicas de D. Palermo y la oscuridad lo-fi de Silverster Stallion.

Para la traca final, Sticky M.A. (Agorazein) elevó el festival a otra dimensión con su psicodelia característica y esos estribillos que son historia del underground, cruzándose con el directo contemporáneo de L'haine y sus temazos "PIRINEOS" o "Viridiana". El broche de oro solo podía tener un dueño: Yung Beef. "El Seco" apareció a las 23:15 para recordar por qué es el padre absoluto del trap en España, marcándose un show histórico que rescató incluso himnos de su etapa en La Mafia del Amor. Sello de identidad puro para el festival.

Yung Beef en el Subsónica | Sonde3

Hard GZ y Grecas pusieron a todos a bailar

El festival ya prometía desde el viernes 5 de junio, cuando el recinto abrió sus puertas superando cualquier expectativa. La encargada de romper el hielo a las 16:30 fue Huda (Free Sis Mafia), demostrando por qué es una de las letristas más potentes del panorama actual con barras como "Ojalá esté viva para verlo". Directo al grano. El relevo lo tomó el dúo Matasvandals para defender el rap de calle más puro y sin aditivos.

La tarde fluyó entre el rap urbano de Miranda y el toque melódico de la nueva ola con Maritune, justo antes de que LaBlackie sacudiera los cimientos del escenario WAVE a base de hits como "Costilla de Raxet". En el apartado emergente, enMatu (el primer ganador de Rising Stars) demostró su tremendo potencial ante el jurado profesional, dejando paso a la malagueña Anadie, que enamoró en el escenario BASS con esa honestidad pop tan única y especial.

El punto gamberro y enérgico lo pusieron JayDime vs. Vampi convirtiendo el escenario Burn en un auténtico ring de barras, seguidos por el DJ Set de GiGi.284 & Dj Garzo Rich Farmers Takeover y el "taxi" de Grecas pilotando su disco Escrito en la M-30.

Grecas en el Subsónica | Sonde3

A las 20:50 llegó el plato fuerte con la leyenda viva del rap consciente, Hard GZ, presentando el segundo volumen de LACOSTA con una energía arrolladora, mientras Jarfaiter desataba la locura quinqui en el escenario BASS sin dejar a nadie indiferente. Tras el set cargado de dubstep de alberrrt, la recta final se convirtió en una fiesta de puro estilo madrileño gracias a Israel B ("El Nieto de la Pili"), que no vino solo: se trajo de invitados sorpresa a Recycled J, Grecas e Ill Pequeño.

El cierre definitivo del viernes llevó la firma de Al Safir. "El Príncipe" saltó al escenario a las 23:00 para hipnotizar por completo el festival centrándose en su último trabajo, dejando claro que su reinado en la nueva era del rap no tiene fin. La guinda perfecta de la primera jornada la puso Parkineos reventando los altavoces contiguos con su ya mítica fusión de electrónica zapatillera y sonidos urbanos.