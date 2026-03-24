Entrevista a Ginebras: "Estamos en la era de los treinta, de la madurez"

Ginebras están en el mejor momento de su carrera y acaban de demostrarlo. Magüi, Sandra, Raquel y Juls publican Donde nada es para tanto, su esperado tercer álbum de estudio bajo el sello Vanana Records y con producción de los geniales Manuel Cabezali y Víctor Cabezuelo.

El disco, que venían presentando desde hace meses con varios singles, salió el viernes 20 de marzo, yo pude acudir al lanzamiento del disco que hicieron con esta experiencia diferente e inmersiva en un hotel de Madrid ese jueves y antes el miércoles las entreviste en las oficinas que tiene su discográfica en el centro de Madrid.

Más de media hora de charla llena de risas y complicidad en la que las chicas me contaron todo sobre este disco, en que era musical se encuentran actualmente, las influencias de Taylor Swift y Olivia Rodrigo en su música, sus diarios y temas de importancia como la defensa del colectivo LGTBQ+ o la falta de mujeres en festivales de música entre otros temas.

¿Si midierais la música en eras como hacen Taylor Swift u Olivia Rodrigo, qué era sería esta y qué color tendría?

Raquel: Reputation. ¿Y qué color? Azul. A ver, yo no… en plan, las fans de Taylor Swift son Sandra y Magüi, pero como son muy pesadas, pues ya me conozco a Taylor Swift de pe a pa casi. Entonces yo sé que tiene la era Reputation, que es… que lo expliquéis vosotras, pero bueno, que nos hemos inspirado mucho en Taylor Swift para el directo.

Magüi: No, que total. O sea, muy bien hecho. No te doy la enhorabuena.

Juls: Y la de Olivia es la de Guts.

Magüi: Es que Olivia es más joven.

Sandra: Tiene dos eras, pero es Guts.

Magüi: Es más Guts que Sour.

¿Qué era dentro de Ginebras es esta?

Raquel: Los treinta, sí.

Sandra: Los treinta, sí. La era de la madurez.

Raquel: Bueno, no. A ver, acabas de decir la madurez… en plan eso.

Juls: Es la era de la evolución.

Siento que este disco sigue teniendo en el corazón la esencia de Ginebras, de pop punk desenfadado y festivalero, pero sin perder esa esencia veo una clara evolución a un sonido y producción más robustos, más grandiosos y más adulto.

Juls: Sí, totalmente. O sea, al final, cuando empezamos teníamos veintidós años ellas, veinticuatro y veintiséis, y bueno, en este transcurso de tiempo, que ya han pasado como casi siete años, creemos que hemos cambiado mucho personalmente, pero sobre todo profesionalmente. Al final, esto empezó siendo algo muy divertido, muy inocente, como un juego, y ya tenemos más claro dentro de la profesión cómo queremos sonar. Ya nos hemos ido fijando más en los sonidos que nos llamaban la atención, guardándonos esas referencias para luego mostrarlas y llevarlas a hacer este disco también. En plan: queremos que esto suene como esto. Ya nos vamos a centrar y es verdad que nos hemos puesto un poco más exquisitas y exigentes, porque esto implica al final crecer y evolucionar, que creas tu propio criterio.

El disco está producido por El Mono Dos Cabezas, que es Manuel Cabezali y Víctor Cabezuelo de Rufus. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?

Raquel: Hay como una admiración mutua, en plan de nosotras hacia ellos, hacia Víctor y hacia Manu, y también de ellos hacia nosotras. Entonces eso también se traslada en muchísimo respeto, que han tenido mucho respeto con nosotras, con lo que queríamos mostrar, con cómo queríamos sonar. Al final ha sido como… bueno, aparte de que como personas son increíbles, superfáciles, hacían hasta de psicólogos si hacía falta, pues a nivel musical nos han hecho lo que debería hacer cualquier productor, que es servir como herramienta para llevar la esencia del grupo, a lo que quiere representar, a hacerlo realidad. Y ellos la verdad es que para esto son increíbles. Luego aparte tienen dos cerebros supercreativos, chulísimos, que de repente aportan unas ideas que mola que flipas. Y no sé, son más bonicos.

En un mundo donde lo que vende es la inmediatez, el sacar nuevas canciones cada mes para estar presente, el hacer todo el rato colaboraciones… vosotros elegís otro camino: hacer discos, no hacer colaboraciones por hacer, ser vosotras, dar tres años entre un disco y otro para que el proyecto respire.

Sandra: No queremos huir de lo que hace la industria, simplemente es lo que nos nace a nosotras. Las colaboraciones nos nacen desde una amistad, no de algo pensado para que haya más números. Si necesitamos parar por salud mental y para centrarnos en hacer nuevas canciones, pararemos por esa razón, no para que luego el público venga con más ganas. O sea, todo nace mucho de cómo estemos nosotras, más que de intentar sumarnos a ciertas olas o huir de ellas.

En "Mi diario", uno de los singles de presentación, arrancáis diciendo "por qué solo escribimos cuando estamos en la mierda". ¿Sentís que escribís más cuando estáis de bajón o ha pasado algo malo en vuestras vidas?

Magüi: Pues desde que escribimos "Mi diario", ahora sí que escribimos las cosas buenas, pero fue literalmente eso. Buscando temas sobre los que hablar, fue como: vamos a abrir el diario. Y lo que estábamos buscando realmente era algo concreto sobre lo que escribir, y nos dimos cuenta de que recurríamos siempre al diario para plasmar las cosas malas que nos pasaban, cuando realmente estaban pasando cosas increíbles. Entonces, bueno, a mí me ha cambiado también un poco la perspectiva de eso, como saber valorar también las cosas buenas que te pasan. No sé si me he ido del hilo de la pregunta.

Raquel: Quiero añadir que tiene esa doble lectura lo de "por qué solo escribimos", que puede parecer que es escribir canciones, pero en este caso es literal escribir en un diario. Y es algo que no es solo para la gente que compone, como que es algo… porque de hecho nosotras, a la hora de escribir canciones…

Sandra: Solemos escribir más para Ginebras desde la felicidad, pero sí, en nuestros diarios yo creo que solemos escribir generalmente las cuatro un poco más cuando estamos tristes. Ahí es a lo que vamos. En este disco hay escribir desde la mierda, pero cuando ya estás mejor y decir: bueno, sí, me han rechazado, pero al menos lo he vivido intensamente. Sí, estoy sola y quiero tener pareja, ¿por qué en vez de decir "porque me siento fatal", pues porque quiero poner el árbol de Navidad con alguien? Como intentando darle ese humor a una situación un poquito más triste.

¿Sentís que es el disco sonoramente más variado que habéis hecho?

Sandra: Guau, podemos poner eso en la descripción del disco. A ver, es muy distinto, pero tampoco creo que se haya buscado que sea muy variado. Simplemente hemos hecho canciones muy distintas porque creo que sí que estamos en ese punto en el que musicalmente también estamos experimentando mucho, no solamente en cuanto a experiencias en la vida, sino con el sonido.

Magüi: Como mostrar a la gente que podemos hacer otras cosas, que no solamente estamos borrachas y felices.

¿Hay alguna canción que os haya costado más crear o de las que os sintáis especialmente orgullosas? ¿Cómo nace una canción de Ginebras?

Sandra: Yo creo que… no sé, igual me equivoco, pero creo que lo que logramos transformar en "Mundo hostil", de lo que era la maqueta a lo que se ha logrado y ese universo final, yo creo que ha molado mucho y creo que nos ha quedado muy bien. Y luego "Vueltas", por otro lado. Y también todo el trabajo que hicieron principalmente Raquel y Juls de vientos que hay en la canción de "Come aquí" y en "Intervención", que también fue un currazo enorme y que creo que ha quedado increíble. Y yo creo que bastante orgullosas también de haber podido meter mano en esas cosas en las que antes quizás no nos hubiésemos atrevido.

Olivia Rodrigo como inspiración de este disco… ¿qué os gusta de ella y cómo ha influido?

Juls: Bueno, Olivia Rodrigo es una prodigiosa de la vida. Entonces creo que lo que más nos gusta de ella es la garra con la que se sube al escenario, la sensibilidad que tiene para escribir, componer, hacer música… con veintidós años que tiene. Es que tiene veintidós años. Quiero ser ella, ¿sabes? Y tengo treinta y uno.

Sandra: Y los sonidos también. No sé en qué momento se ha dicho esto, pero es como una diva del pop haciendo rock.

Magüi: Como un rock mainstream. Me gusta ese concepto. Como que tiene una mezcla muy guay, el rock y el pop, con un equilibrio que creo que es ahí adonde queríamos llegar nosotros también.

Sandra: Y muchos arreglos. A mí personalmente me pasa que me dio por correr muchísimo en el gimnasio escuchando Olivia Rodrigo porque me estaba preparando para el concierto que dio en el WiZink en ese momento, y todos los arreglos que tenían las canciones, que sabía identificarlos uno a uno, a mí eso me encanta. Entonces yo creo que en este disco hay mucho arreglito que puedes cantar si te escuchas mucho la canción, y creo que eso también hay mucho en este disco.

"No cabe nadie más en este sitio, sois exactamente los que necesito". ¿Quiénes son esas personas que realmente valen la pena?

Magüi: No sé si has visto la serie "Cómo conocí a vuestra madre", que tienen ellos como un ritual, que es la intervención, cuando le tienen que decir algo a alguien. Entonces nos gustó tanto ese concepto que era un poco como hacerle una intervención a la gente que nos escuchase. Entonces yo me lo imagino como cantando esa canción y diciéndole a la gente: tienes que escuchar esto. Y por otro lado, que esto también lo hemos hablado nosotras, pues eso, que igual entre nosotras también nos hemos tenido que hacer intervenciones. O eso que comentas es muy importante, como rodearte de gente que te siente y te diga: mira, hay que espabilar un poco. Entonces es como un mensaje para fuera, pero también para dentro, yo creo.

¿Cómo convivís en 2026 con la etiqueta LGTBIQ+?

Raquel: Sí, vamos, yo creo que hay que hacerlo, en plan no callarnos. Y ahora es más importante no callarse y contar, sin forzar nada, pero contar tu verdad, estar orgullosa de tu verdad, de lo que haces. Y también ver hacia dónde vamos, pero sí nos sentimos un poco más arropaditas, arropaditos, arropadites entre todes, y vemos que aunque pase lo que pase seguimos ahí sin dar un paso atrás y seguimos contando nuestras vivencias. Nosotras siempre decimos que no somos activistas, no somos divulgadoras ni nada, y que nunca hemos querido llevar ninguna bandera porque es mucha responsabilidad, pero también hay una cosa que nos nace muy natural, que al hablar de nuestra vida está atravesado el colectivo LGTB.

Magüi: Lo único que no nos gusta es lo del grupo de chicas. Sí, somos un grupo de música y ya está.

¿Sigue habiendo la problemática de pocas mujeres en los festivales?

Sandra: A ver, está habiendo un cambio en el que los festivales se están esforzando más en meter nombres femeninos dentro de sus carteles. Sabemos si por presión social o porque realmente quieren cambiar la situación, no se sabe, pero aún siguen existiendo carteles en los que se tengan que esforzar en eso. Sabes, en plan: anda, es que luego público hay. Pero sigue existiendo esos festivales en los que la paridad está superdescompensada e incluso que la única mujer que hay encima de ese escenario sea la guitarrista de una de las quince bandas que tienes, pues me parece un poco triste. Pero sí que sabemos de otros promotores que sí que están intentando cambiar las cosas, y vamos a poner el foco ahí.