Ginebras presenta Donde nada es para tanto con una experiencia inmersiva en un hotel

Ginebras están de vuelta en el mejor momento de su carrera. Magüi, Sandra, Raquel y Juls publican Donde nada es para tanto, su esperado tercer álbum de estudio bajo el sello Vanana Records. Para celebrar este lanzamiento, el cuarteto nos citó en el Hotel Barceló Imagine de Madrid para una listening party que rompe los moldes tradicionales y de la que muchos artistas deberían tomar nota.

Una forma diferente de presentar un disco

La experiencia comenzó de la mano de un botones que ejerció de guía por los pasillos del hotel. En la primera parada, Raquel nos recibió por sorpresa para presentarnos sus nuevos videoclips, no sin antes hacernos elegir nuestra identidad mediante pegatinas: entre la "G de guarrilla", la "cuchara de hacer cucharita amorosa" o una "Chenao empoderada". El viaje continuó en la habitación de Juls, donde la música cobró vida propia. Tras un picnic en la terraza al ritmo de la bailable Come aquí, regresamos al interior para descubrir Intervención —un guiño directo a Cómo conocí a vuestra madre— y terminar viviendo una auténtica fiesta techno dentro del cuarto de baño.

El broche de oro lo pusieron Magüi y Sandra. En una habitación bañada por luz roja, ambas nos esperaban guitarra en mano sobre la cama para regalarnos versiones acústicas de Gigantes y El Bosque. Fue una cercanía radical y muy currada que define perfectamente el espíritu de este nuevo trabajo.

El disco más maduro y robusto de su carrera

Donde nada es para tanto supone un paso adelante en todos los sentidos, ampliando su universo sonoro de la mano de los productores Victor Cabezuelo y Maniel Cabezali sin perder esa frescura de guitarras afiladas y baterías contundentes. En esta nueva etapa, Ginebras se abren como nunca antes a través de una honestidad radical que ya asomaba en Mi diario, donde reflexionan sobre la tendencia a escribir solo cuando estamos "en la mierda". El álbum navega con fluidez entre la intensidad emocional de Mundo hostil, una de sus piezas más viscerales sobre las imposiciones sociales, y momentos de luz como Vueltas, Con las chicas en Berlín, donde capturan la magia de la amistad en un tema luminoso que desemboca en un inesperado final techno o el himno bisexual que es Novio o novia.

El resultado es un trabajo que reafirma su identidad: irreverentes, divertidas y cada vez más reivindicativas. El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con una cuidada edición física en vinilo bicolor en la web de Vanana Records. Con este lanzamiento, la banda no solo confirma su lugar en lo más alto del pop nacional, sino que inaugura una etapa donde se muestran más libres y ambiciosas que nunca.

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