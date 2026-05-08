Melendi estrena su nuevo álbum Pop Rock: "Yo hago canciones para mi gente"

La espera ha terminado. Melendi, uno de las estrellas de la música española de las últimas dos décadas, lanza 'Pop Rock', un álbum que no solo es un título, sino una reafirmación de su identidad. Tras el arrollador éxito de la gira 20 años sin noticias, el asturiano regresa con un sonido desenfadado, guitarras al frente y la madurez de quien ya no tiene nada que demostrar, pero sí mucho que agradecer.

El nuevo repertorio de Melendi apuesta por la energía del directo. Temas como "No me des más la tabarra" o su último adelanto, "Mentiras Arriesgadas", muestran a un artista auténtico y rebelde. Sin embargo, el corazón del disco late en "Veneno y Arena", el foco de este lanzamiento, que destaca por sus arreglos de viento, una batería contundente y esos estribillos explosivos diseñados para ser coreados en estadios.

El álbum ya está disponible en plataformas digitales y llegará en formato vinilo el próximo 15 de junio. Como gesto hacia sus seguidores más fieles, las primeras mil unidades contarán con una edición firmada por el propio artista.

Durante la presentación del disco en la mítica sala La Riviera, Melendi reflexionó sobre su trayectoria y el lugar que ocupa hoy en la industria. "Sé lo que hago. Tengo muchos más conocimientos musicales que cuando empecé, aunque siempre se pierde algo de frescura por el camino", reconoció el músico al comparar sus inicios con su momento actual.

Con la honestidad que le caracteriza, Melendi admitió sentirse liberado de las presiones de las listas de éxitos: "Soy un artista consagrado, tengo mi público, pero no estoy de moda y estoy muy contento con no estar de moda". Esa conexión con su audiencia es, para él, su mayor logro: "Agradezco a los padres que empezaron conmigo y que ahora ponen mis canciones a sus hijos y nietos. Es maravilloso ver cómo se suman generaciones".

A diferencia de sus comienzos, donde confiesa que "la gente de arriba no me daba mi lugar", Melendi se muestra ahora como un mentor para los que empiezan: "Como yo lo sufrí tanto, cada vez que veo a alguien que viene desde abajo con talento, trato de ayudarle".

En este sentido, no escatimó en elogios hacia figuras como Rosalía, a quien define como una artista con la capacidad de cambiar la percepción de las cosas. "Yo soy un trovador al lado de ella. Admiro su talento vocal y artístico, y esa mentalidad de querer ayudar y transformar la industria", explicó con humildad.

Las cifras respaldan la "receta Melendi": más de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify, 24 discos de platino y el título de artista español con más entradas vendidas el pasado año. Con 'Pop Rock', el asturiano busca superar sus propios registros antes de embarcarse en el Pop Rock Tour, que recorrerá las principales ciudades a partir de este próximo otoño.