Siloé van directos al corazón de sus fans con su nuevo disco Terrorismo emocional

Ya esta entre nosotros uno de los discos más esperados a nivel nacional Terrorismo Emocional, el nuevo trabajo de Siloé. Un trabajo que nace como homenaje a todas las canciones que han marcado a sus componentes y a todas esas palabras que han transformado sus vidas. Todo el camino recorrido conforma un viaje que ha ido trazando su historia.

Por eso, este nuevo lanzamiento marca el comienzo del futuro de la banda, un futuro al que los vallisoletanos quieren llegar de la mano de sus fans. Nuevas canciones, nuevas historias, un nuevo disco que ya ha cambiado la vida de Siloé. ¿Estás dispuesto a cambiarlo todo y seguir siendo creyente?

Un disco compuestos por diez temas de los que ya habían ido presentando ocho de ellos como singles y además acompañándolos de una escultura. Canciones como Las Palabras, Si Te Pones de Mi Parte o Amor Infinito que ya se están haciendo grandes y ganándose un hueco importante en los intensos conciertos del grupo.

Para compartir este lanzamiento con aquellos que han acompañado al grupo desde sus inicios, el pasado 6 de mayo tuvo lugar la presentación de Terrorismo Emocional en el Teatro Eslava de la mano de Johnnie Walker.

Este nuevo disco al igual que los anteriores, estará respaldado por el directo de la banda, el gran motor del fenómeno que conforman los vallisoletanos. El grupo acumula más de 100 conciertos, más de 50 sold outs en salas y recintos de todo el país en el último año y ha llenado todas las fechas del Campo Grande Tour.

La gira nacional de 2025 ha superado las 20.000 entradas vendidas y ha marcado hitos como el anuncio de su primer Movistar Arena, con entradas agotadas en 48 horas y una segunda fecha añadida. A estos logros se suman el Disco de Oro para "Santa Trinidad" y el Disco de Platino para "Todos los besos", así como una gira por Latinoamérica que confirma la proyección internacional del proyecto.

Siloé ha vivido un año clave en su trayectoria, consolidando un crecimiento sostenido que los sitúa como una de las bandas más relevantes del panorama musical español actual. El proyecto confirma su impacto a todos los niveles con una comunidad cada vez más amplia y comprometida, superando los 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 200.000 seguidores en redes sociales.