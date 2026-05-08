Guerra abierta entre Lola Índigo y Don Patricio después de que se haya vuelto a viralizar su colaboración en Lola Bunny

Tenemos nuevo beef en redes sociales, esta vez entre Lola Índigo y Don Patricio. Todo comenzó con un vídeo del cantante Crespo, quien propuso recuperar Lola Bunny durante la gira relacionada con Operación Triunfo 2025. El artista preguntó públicamente a Lola Índigo si aprobaría una nueva "grupal" utilizando la canción, una publicación aparentemente inocente que terminó generando una oleada de interpretaciones en redes sociales.

La respuesta de la cantante fue lo que encendió realmente la conversación: "solo si hacéis la versión corta". Muchos usuarios entendieron el comentario como una referencia indirecta a eliminar la parte correspondiente a Don Patricio dentro del tema, lo que rápidamente dio pie a memes, comentarios y especulaciones.

Lejos de quedarse ahí, la propia Lola Índigo terminó sumándose al trend, publicando un vídeo en el que imitaba el baile viral acompañado de la frase "q hice yo pa este karma". El gesto multiplicó todavía más la difusión del momento y devolvió a primera línea una relación que llevaba años sin protagonizar titulares.

La historia entre ambos artistas siempre estuvo rodeada de atención mediática, especialmente tras algunas declaraciones realizadas por la cantante en 2023. En una entrevista, Lola Índigo relató cómo descubrió una supuesta infidelidad de una expareja durante un viaje a Chile. "En la aduana de Chile le dijeron a un amigo que yo tenía unos cuernos como el padre de Bambi", contó entonces entre risas, aunque sin mencionar directamente a Don Patricio.

A raíz de aquellas declaraciones, muchos seguidores relacionaron la historia con el rapero canario y con varias canciones posteriores vinculadas emocionalmente a la ruptura. Incluso algunos usuarios interpretaron temas como El tonto, de Quevedo, como parte indirecta de ese contexto sentimental.

En medio del nuevo revuelo, Don Patricio reaccionó de manera discreta pero suficientemente visible para sus seguidores. El artista compartió en sus stories una canción cuya letra decía: "te dije que te daba, pero que te den", un gesto que muchos interpretaron como una respuesta irónica al trend viral que volvía a girar alrededor de su antigua relación.