Así fue el cumpleaños de Lola Índigo, con IlloJuan de invitado

En bikini al aire libre

La primera foto del carrusel celebratorio muestra a Lola con un bikini rojo con puntos blancos, mirando a cámara y en el patio en el que celebró su cumpleaños con una barbacoa.

Una tarta, como manda la tradición

¿Qué es un cumpleaños sin una tarta? El dulce por excelencia domina estas celebraciones de cada vuelta al sol y por supuesto no podía faltar una en el cumpleaños de Lola Índigo.

Cuidando de las flores

¿Un regalo de IlloJuan? ¿Unas flores ya presentes en su casa? El origen lo desconocemos, pero Lola frente a unas flores es otra de las estampas que ha escogido la cantante para reflejar su día especial.

A hombros en la cueva

No sabemos qué canción estaba sonando, pero se ve que tenía marcha suficiente para obligar a varias personas a subirse a hombros de otras y bailar por todo lo alto. Que no se diga.

Bailes y barbacoas

En el ya mencionado escenario al aire libre tenemos ahora otro vídeo. En él se ve a Lola bailando frente a una barbacoa. Mientras escribimos esto ya nos entra hambre y mucha envidia.

Junto a la piscina

La temperatura acompañó y se ve que Lola y sus invitados pudieron pegarse un baño en la piscina durante la barbacoa.

Todos juntos y en familia

La foto final es en la que se puede ver a todos los invitados en ¿la cena? posando de forma multitudinaria. De hecho, al fondo podemos ver de pasada a IlloJuan, actual pareja sentimental de Lola Índigo. Lo que está claro es que mucha gente quiere a la cantante y ella se vio arropada de los suyos. ¡Poco más se le puede pedir a un cumpleaños!