Después del show del descanso, la final del Mundial suma otra estrella: Post Malone actuará antes del partido

La final del Mundial 2026 promete ser mucho más que un partido de fútbol. Después de anunciar un histórico espectáculo durante el descanso con artistas como Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS o Coldplay, la FIFA ha confirmado ahora otra incorporación de primer nivel para completar una jornada repleta de música. El encargado de poner la banda sonora a la ceremonia de clausura será Post Malone, una de las mayores estrellas internacionales del momento.

El artista estadounidense actuará el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, donde encabezará la ceremonia de clausura que se celebrará aproximadamente 90 minutos antes del inicio de la gran final del campeonato. La actuación servirá como cierre a los 39 días de competición del primer Mundial con 48 selecciones.

La presencia de Post Malone se suma al ambicioso espectáculo que la FIFA ha preparado para la cita más importante del torneo. Mientras el cantante protagonizará la ceremonia previa al partido, el descanso de la final acogerá, por primera vez en la historia del Mundial masculino, un show inspirado en el formato de la Super Bowl, con un cartel de artistas de talla mundial.

Con este nuevo anuncio, la FIFA reafirma su intención de convertir la final del Mundial 2026 en un evento global que combine deporte, música y entretenimiento a una escala nunca vista. Ahora solo queda descubrir si todavía guarda alguna sorpresa más antes del partido más esperado del año.