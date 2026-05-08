Abraham Mateo revela el mensaje de disculpa que le envió AuronPlay tras burlarse de él: "Eran otros tiempos"

Durante buena parte de la primera mitad de la década de 2010, Abraham Mateo fue uno de los rostros más conocidos entre el público adolescente en España. Su popularidad también lo convirtió en objetivo frecuente de vídeos humorísticos y parodias dentro del YouTube de aquella época, donde varios creadores construían contenido basado en burlas e insultos hacia personajes públicos.

En un reciente directo junto a Anas Andaloussi, el cantante recordó cómo vivió aquella situación siendo todavía menor de edad. Mateo explicó que, en un primer momento, intentaba tomarse los vídeos con humor e incluso llegó a memorizar algunos de los guiones junto a su hermano. Sin embargo, con el tiempo comenzó a entender el impacto emocional que aquellas dinámicas habían tenido sobre él.

"Se pasaron tres pueblos", resumió el artista al hablar sobre algunos de los comentarios e insultos que recibió durante esos años. Según explicó, había frases y bromas que hoy ni siquiera podrían reproducirse en plataformas actuales por el nivel de agresividad que alcanzaban.

Entre los nombres que mencionó aparecieron figuras destacadas del YouTube español de aquella época, como Wismichu o el propio AuronPlay. Precisamente sobre este último reveló que, años después, ambos mantuvieron una conversación privada por Instagram.

Mateo leyó en directo parte del mensaje que recibió del creador catalán: "Saludos, crack, solo quiero que sepas que eran otros tiempos y si hubiera sabido que algo te molestaba, me lo hubiera cargado de inmediato". Según el cantante, AuronPlay también le confesó sentirse mal al descubrir tiempo después que aquellos contenidos habían podido afectarle personalmente.

Lejos de alimentar una polémica, Abraham Mateo quiso dejar claro que no guarda resentimiento. "Aquí no hay odio ni rencor", afirmó. El cantante explicó que decidió hablar del tema ahora porque considera importante contextualizar cómo funcionaba internet en aquella etapa y cómo ciertas dinámicas podían terminar afectando a personas muy jóvenes expuestas públicamente desde edades tempranas.