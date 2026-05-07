TheGrefg añade un nuevo giro a su polémica con Satu: "Tiparraco dice que no quiso subir ese vídeo"

La polémica entre TheGrefg y su ex cámara, Satu, continúa sumando capítulos. Todo comenzó después de que Satu participara en una entrevista con Tiparraco en la que hablaba de las dificultades económicas y personales que atravesó durante la etapa en la que trabajó junto al streamer en Andorra.

En aquel fragmento, difundido posteriormente en redes sociales, Satu aseguraba que llegó a compaginar el trabajo audiovisual con repartos para Glovo y criticaba que nunca se le hiciera contrato. Las declaraciones provocaron una enorme reacción en redes y llevaron a TheGrefg a responder públicamente, defendiendo que la relación laboral siempre fue como freelance y negando cualquier irregularidad.

Ahora, el creador murciano ha añadido una nueva pieza a la historia. En un vídeo publicado en sus perfiles sociales, donde define la situación como "la funa más surrealista" de su vida, explicó que recibió un mensaje privado de Tiparraco desvinculándose de la publicación del clip viral.

"Ayer me habla Tiparraco. ¿Sabéis lo que me dijo?: Grefg, no sé qué está pasando, me acabo de enterar de que Satu ha subido eso", relató el streamer. Según su versión, el entrevistador le explicó que la conversación completa había sido grabada hace meses y que, en principio, no tenían intención de hacerla pública.

TheGrefg continuó reproduciendo el supuesto mensaje: "Ese vídeo lo grabamos hace meses y habíamos quedado en no subirlo, y Satu ha cogido los brutos de ese vídeo y ha subido ese reel a su perfil. Yo no sé nada, porque ese vídeo yo no lo quiero subir a mi canal".

La situación ha generado todavía más confusión entre seguidores y espectadores, especialmente porque las distintas versiones contradicen parcialmente el origen y la difusión del contenido. Mientras tanto, ni Satu ni Tiparraco han publicado nuevas aclaraciones extensas sobre el tema tras las últimas declaraciones de TheGrefg.

Lo que comenzó como un debate sobre las condiciones laborales dentro del ecosistema de creadores digitales ha terminado convirtiéndose en un intercambio público de mensajes, explicaciones y reacciones cruzadas entre varios protagonistas del entorno streamer español.