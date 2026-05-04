The Grefg se sincera sobre lo que ocurrió con el chico peruano al que le donó 5000 euros: "No voy a donar dinero nunca más"

A comienzos de 2026, TheGrefg viajó a Perú para conocer a Koirandoshil, un joven que había ganado visibilidad por retransmitir desde un entorno precario en un cerro de Ventanilla. La visita, difundida en sus canales, incluyó una donación de 5.000 euros con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

El episodio, sin embargo, derivó en polémica poco después. Parte de la audiencia cuestionó el uso que Koirandoshil hizo del dinero recibido, al destinarlo a la compra de componentes informáticos en lugar de invertirlo en mejoras estructurales de su vivienda. La situación generó críticas cruzadas y un intenso debate en redes sociales sobre la finalidad de las donaciones y la responsabilidad de quienes las reciben.

Meses más tarde, TheGrefg ha decidido referirse públicamente al asunto en uno de sus directos. El creador asegura que no tiene intención de seguir profundizando en el caso y da por cerrado el episodio. "Sé que ha habido mucho revuelo con esto, pero yo no voy a hablar más de Koirandoshil, porque considero que he cumplido mi promesa", explicó durante la retransmisión.

En su intervención, también expresó malestar por las consecuencias del gesto. Según relató, la situación le ha generado un "dolor de cabeza”"que ha optado por apartar de su vida. Además, introdujo una reflexión más amplia sobre su relación con las iniciativas solidarias. "He decidido que nunca más voy a dar dinero", afirmó, señalando que en experiencias anteriores ha percibido un patrón similar de críticas o problemas posteriores.

El streamer recordó que ha participado en múltiples acciones benéficas a lo largo de su trayectoria, aunque considera que este tipo de iniciativas suelen ir acompañadas de controversia. Sus palabras reflejan un cambio de postura respecto a la exposición pública de este tipo de gestos, en un contexto donde la interacción entre creadores y audiencias amplifica tanto el apoyo como las críticas.