Marina Rivers asegura que perdió mucho dinero tras su participación en La Velada del Año 2023

Marina Rivers participó en 2023 en La Velada del Año, una cita que combina deporte y entretenimiento y que reúne a creadores de contenido en combates de boxeo retransmitidos en directo. En aquella edición, Rivers se enfrentó a Samy Rivers, logrando la victoria en el ring.

Tres años después, la influencer ha compartido en un vídeo su balance económico de aquella experiencia. Según explica, los costes asociados a su participación terminaron superando los ingresos recibidos. "Perdí muchísimo dinero en La Velada del Año. Perdí tanto dinero...", afirma, antes de detallar algunos de los gastos que asumió de forma personal.

Entre ellos, menciona la compra de entradas para invitar a su entorno cercano. "Yo me dejé 7000 euros en entradas, que era casi la mitad. Porque quería invitar a 70 personas, a todos mis familiares, a todos mis amigos", explica. A esa cantidad se sumaron los gastos derivados de la preparación física, incluyendo entrenamientos y servicios profesionales como fisioterapia, que describe como especialmente elevados.

Rivers también señala que el contexto posterior al combate tuvo consecuencias económicas indirectas. Según su relato, tras el evento se produjo una oleada de críticas en redes sociales que afectó a su actividad profesional. "Encima se me cayó una campaña publicitaria súper grande por la oleada de hate que me cayó por parte de todos los mexicanos, que me insultaban todos los días", añade.

La Velada del Año se ha consolidado como uno de los eventos digitales más seguidos en el ámbito hispanohablante, con millones de espectadores en cada edición. Sin embargo, la experiencia de sus participantes puede variar significativamente en función de factores como la preparación, la exposición mediática o las repercusiones posteriores en sus comunidades.