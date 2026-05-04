Un clip viral de Peso Pluma vuelve a generar todo tipo de teorías sobre su consumo de drogas

Desde ayer circula en redes sociales un vídeo de Peso Pluma durante una actuación en directo que ha despertado comentarios y preocupación a partes iguales entre su público. En la grabación, el artista aparece con una actitud especialmente enérgica sobre el escenario, con gestos que algunos usuarios han señalado como poco habituales, entre ellos movimientos repetitivos de la mandíbula.

La difusión del contenido ha sido rápida y ha generado múltiples interpretaciones. Algunos seguidores consideran que se trata simplemente de una puesta en escena intensa o de un momento puntual propio del ritmo de una gira. Otros, en cambio, han vinculado las imágenes a la posibilidad de que el cantante estuviera bajo los efectos de alguna sustancia, una hipótesis que no ha sido confirmada.

No es la primera vez que se producen este tipo de comentarios en torno al artista. En ocasiones anteriores, vídeos virales similares ya dieron lugar a debates en redes sociales sobre su estado durante determinadas actuaciones. Aquellos episodios no derivaron en ninguna confirmación oficial ni por parte del propio músico ni de su entorno profesional.

Entre las reacciones al vídeo más reciente, se repiten mensajes que reflejan inquietud. Algunos usuarios se preguntan si el cantante cuenta con un equipo que supervise su exposición pública en directo, mientras que otros relativizan las imágenes asegurando que su comportamiento no difiere de otras actuaciones previas. También hay quienes consideran que la repetición de estas escenas empieza a ser motivo de atención.

Por el momento, ni el artista ni representantes cercanos han hecho declaraciones al respecto. En ausencia de información verificada, las interpretaciones continúan moviéndose en el terreno de la especulación, alimentadas por la viralidad del vídeo y la atención constante que rodea a figuras con gran presencia en redes sociales.