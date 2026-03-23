¿Peso Pluma toma fentanilo? Un preocupante vídeo viral desata todo tipo de teorías

Peso Pluma se ha visto envuelto en una nueva polémica por un pequeño clip que ha generado todo tipo de reacciones. El vídeo de la discordia anda dando vueltas desde hace días en redes sociales. En él, Peso Pluma aparece sobre el escenario en una postura poco habitual: agachado, con los brazos suspendidos y cierta rigidez en el cuerpo. El fragmento dura apenas unos segundos, pero ha sido suficiente para activar todo tipo de interpretaciones entre quienes lo han visto.

El gesto ha sido asociado por algunos usuarios con una posición que, según determinados testimonios, adoptan consumidores de fentanilo debido al efecto del fármaco sobre la musculatura. A partir de esa lectura, comenzaron a difundirse comentarios que apuntaban a un posible consumo durante la actuación. Sin embargo, no hay datos que respalden esa interpretación.

En el mismo vídeo, instantes después, el cantante aparece sonriente, recolocándose la ropa y retomando la normalidad sobre el escenario, lo que ha llevado a otros usuarios a considerar que podría tratarse de una broma, una reacción puntual o incluso un movimiento sacado de contexto. Tampoco está claro cuándo fue grabada la escena, lo que añade incertidumbre sobre su significado.

El episodio ilustra cómo fragmentos breves, sin información adicional, pueden adquirir múltiples lecturas en el entorno digital. En ausencia de confirmaciones, el contenido ha oscilado entre la preocupación, la ironía y la especulación.

Más allá del caso concreto, el término que ha aparecido en la conversación —fentanilo— remite a una problemática de mayor alcance. Se trata de un opioide sintético de alta potencia, cuyo uso médico está regulado pero que, fuera de ese contexto, se ha vinculado a una crisis de salud pública en varios países, especialmente en América del Norte.

El fentanilo es significativamente más potente que otros opioides y su consumo no controlado conlleva un alto riesgo de sobredosis. En los últimos años, su presencia en el mercado ilegal ha aumentado, a menudo mezclado con otras sustancias, lo que dificulta su detección y agrava sus efectos.

En este contexto, la aparición de su nombre en debates relacionados con figuras públicas suele amplificar la atención, aunque no siempre vaya acompañada de información verificable sobre los hechos concretos que la motivan.