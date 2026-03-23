Tini Stoessel lanza una tremenda indirecta a Emilia Mernes durante su show en Córdoba

El concierto de Tini Stoessel en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba se desarrollaba con normalidad hasta que una intervención concreta captó la atención del público. En un momento del recital, la artista se dirigió a los asistentes con una reflexión breve: "Es verdad el dicho sobre los amigos, ¿no? Se cuentan con los dedos de una mano".

La frase, pronunciada en un contexto distendido pero ante miles de personas, fue rápidamente interpretada por parte del público como una referencia indirecta a su relación con Emilia Mernes. La reacción no tardó en trasladarse a redes sociales, donde el fragmento comenzó a circular acompañado de distintas lecturas sobre su significado.

El comentario se produce en un escenario marcado por un distanciamiento progresivo entre ambas cantantes. El origen de ese desencuentro se sitúa en 2024, cuando varios miembros del equipo de Stoessel, entre ellos bailarinas y un maquillador, comenzaron a trabajar con Mernes durante un periodo de pausa en la carrera de la primera. A su regreso, Stoessel habría intentado recuperar a parte de ese equipo, sin éxito.

Ese episodio fue interpretado en su entorno como un gesto de falta de lealtad profesional, una percepción que, según diversas versiones, habría contribuido a tensar la relación entre ambas. Con el paso del tiempo, se han ido sumando otros indicios públicos, como cambios en redes sociales. Entre ellos, el hecho de que Stoessel dejara de seguir a colaboradores cercanos que actualmente trabajan con Mernes.

El contexto se ha ampliado con la implicación indirecta de otras figuras del panorama musical. María Becerra, cercana a Stoessel en determinados momentos, también ha sido mencionada en este entramado, al igual que otras personalidades que han dejado de seguir a Emilia en redes, lo que algunos interpretan como señales de posicionamiento.

Sin confirmaciones oficiales por parte de las artistas, los gestos públicos y las declaraciones puntuales han ido configurando una narrativa seguida de cerca por sus seguidores. La frase pronunciada en Córdoba se suma a esa secuencia de indicios que, sin explicitarse, siguen alimentando la atención en torno a su relación.