Nicki Nicole denuncia que le han hackeado Instagram: los supuestos hackers dieron un like a una publicación sobre la polémica entre Tini, María Becerra y Emilia

La gran polémica de las últimas horas en la música urbana argentina comenzó con una actividad inusual en la cuenta de Instagram de Nicki Nicole. Un "me gusta" en una publicación sobre el supuesto distanciamiento entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes llamó la atención de sus seguidores, que interpretaron el gesto como una posible toma de posición en una polémica ajena.

Horas después, la propia cantante utilizó su cuenta en X para explicar lo ocurrido. Según su versión, había recuperado el acceso a su perfil tras detectar que alguien había entrado sin autorización. En varios mensajes, aseguró que no solo se había dado ese like, sino que también se habían enviado mensajes desde su cuenta y eliminado contenidos relevantes, entre ellos un chat de difusión con alrededor de un millón de personas.

"No sé quién hizo esto ni con qué fin", escribió la artista, restando importancia al gesto visible frente a otras acciones que consideró más graves. También expresó su desconcierto ante la situación y descartó que se tratara de un error propio: "Me encantaría decir que se me escapó un like", añadió en su explicación pública.

La reacción de sus seguidores fue desigual. Mientras algunos mostraron apoyo y preocupación por la seguridad de sus cuentas, otros pusieron en duda la versión del acceso indebido, sugiriendo que podría tratarse de una rectificación tras una interacción desafortunada. Este escepticismo se amplificó en redes sociales, donde el episodio se convirtió en tema de conversación.

La situación se volvió más incierta cuando, poco después de publicar sus mensajes aclaratorios, la cuenta de Nicki Nicole en X dejó de estar disponible. Por el momento, no se ha confirmado si esta desaparición responde a una nueva intrusión o a una decisión voluntaria de la artista.

El incidente reabre el debate sobre la seguridad digital de las figuras públicas, especialmente en plataformas donde cualquier interacción puede adquirir una dimensión mediática inmediata. Mientras tanto, no hay más actualizaciones oficiales sobre el hackeo ni sobre la situación actual de sus perfiles en redes sociales.