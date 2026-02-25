Cazzu carga con todo contra Rauw Alejandro y Jhayco y recibe el apoyo de Bizarrap, Nicki Nicole y Lali Espósito

Cazzu publicó el 24 de febrero un texto titulado Tiradera en su newsletter de Substack. La pieza apareció horas después de que se viralizaran los comentarios de Rauw Alejandro y Jhayco en su canción Rosita, publicada por Tainy.

El origen del conflicto se sitúa en uno de los versos del tema: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal". La frase fue interpretada por parte del público como una referencia a la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal, quien meses después hizo pública su relación y posterior matrimonio con Ángela Aguilar. Aunque las menciones a figuras conocidas forman parte de los códigos habituales del género urbano, en este caso la línea tocó un episodio reciente y mediático.

En el texto, Cazzu evitó los nombres propios y optó por un tono literario. "En las vidas de personas como yo todo es así. Algo sucede por fuera, que es lo que ustedes pueden ver. Y otras cosas pasan aquí adentro", escribió al comienzo, marcando una distancia entre Cazzu y Julieta, su nombre real. En otro fragmento, cuestionó "la legendaria camaradería entre varones" y la "complicidad silenciosa", además de ironizar sobre un estudio de Miami "que cuesta 2 mil o 3 mil dólares la hora".

El texto incluyó una frase que generó especial repercusión: "El problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado". Muchos seguidores lo interpretaron como una alusión a su hija y al impacto de la exposición pública.

La publicación recibió el respaldo de Lali Espósito, que compartió el enlace en X con un corazón blanco. También se registraron movimientos en redes: Nicki Nicole y Bizarrap dejaron de seguir a Rauw Alejandro en Instagram, según capturas difundidas por usuarios.

Lo que comenzó como un verso derivó en un debate más amplio sobre límites, códigos y responsabilidades dentro de la escena urbana, donde los gestos digitales funcionan como posicionamientos públicos.