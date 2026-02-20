Cristina Pedroche lidera la nueva etapa de la Queens League junto a una oleada de creadoras: Clerss, Abby, Andrea Garte, Mar Lucas y muchas más

La Queens League ha iniciado oficialmente su camino hacia la nueva temporada con el anuncio de las presidentas que encabezarán los equipos. El movimiento confirma una apuesta decidida por perfiles con fuerte presencia en redes sociales y capacidad de arrastre entre audiencias jóvenes.

El nombre más destacado es el de Cristina Pedroche, cuya llegada supone un impulso mediático evidente para la competición. Comunicadora con amplia trayectoria en televisión y eventos de gran audiencia, su incorporación refuerza la dimensión pública de la liga.

Junto a ella se suma Mar Lucas, cantante con notable impacto en plataformas digitales, especialmente en TikTok. Su perfil introduce un componente musical y de proyección internacional que amplía el alcance del proyecto. También destaca el regreso de Lluna Clark, quien ya formó parte de la liga en etapas anteriores y vuelve tras su salida en 2024.

El ecosistema de creadores se refuerza con la entrada de Abby, vinculada a Team Heretics y conocida por su actividad en videojuegos; Celia Reina, con una comunidad consolidada en TikTok; y Clerss, representante de la nueva generación de creadoras surgidas en formato vertical. A ellas se suman Andrea Garte y Abril Cols, socias en el proyecto empresarial Balanzen en Andorra.

Otra de las incorporaciones relevantes es la de Lia Sikora, con experiencia en Twitch y pasado en Team Heretics, que compartirá protagonismo con Uxue, creadora de contenido y ex pareja de Plex.

La reconfiguración de la Queens League refleja una evolución en el modelo de la competición: menos centrado exclusivamente en el fútbol y más vinculado al entretenimiento digital. Con esta combinación de perfiles televisivos, musicales y tiktokers, la organización busca consolidar una temporada que aspire a recuperar impulso y generar conversación tanto dentro como fuera del terreno de juego.