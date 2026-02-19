Rubius asegura que estaba más a gusto cuando tenía mil viewers: "Siento que me he pasado la historia principal de mi vida"

Rubius ha compartido en un directo reciente una reflexión personal sobre su carrera y la evolución de su relación con el público. Durante la conversación, evocó sus primeros pasos en Twitch, una etapa que, según explicó, recuerda con especial tranquilidad.

El creador detalló que su debut en la plataforma se produjo con un directo dedicado a Red Dead Redemption. "Yo empecé en Twitch porque quería cambiar y empezar de cero. En el primer directo, que fue de Red Dead Redemption, tenía 1.000 viewers. Estaba más a gusto que nunca. No me importaría volver a eso", señaló.

A lo largo de los años, el crecimiento de su comunidad ha sido constante hasta situarlo entre los nombres más influyentes del streaming en español. Sin embargo, el propio Rubius reconoce que ese salto también ha transformado su forma de vivir la exposición pública. En ese sentido, subrayó que el tamaño de la audiencia no siempre se traduce en mayor comodidad personal.

El streamer también utilizó una metáfora relacionada con los videojuegos para describir su momento vital actual. "Yo siento que ya me he pasado la historia principal de mi vida y ahora estoy haciendo las secundarias para pasármelo bien, porque el juego que estoy jugando me gusta", comentó durante el directo.

Sus palabras han generado curiosidad en sus seguidores, que interpretan la reflexión como una muestra del desgaste que puede acompañar al éxito prolongado en internet. Al mismo tiempo, otros usuarios han destacado el tono distendido del mensaje, más cercano a una valoración personal que a un replanteamiento profesional inmediato.

Rubius continúa activo en plataformas de streaming y redes sociales, donde mantiene una audiencia fiel y una presencia consolidada, aunque cada vez más orientada —según sus propias palabras— al disfrute personal que a la búsqueda constante de cifras.