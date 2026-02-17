Por qué la PlayStation 6 se ha pospuesto a 2028-29: la crisis provocada por la IA

Según informa Bloomberg, la actual crisis de componentes en el mundo de la tecnología está provocando ya consecuencias inmediatas a varios niveles. Varios líderes tecnológicos como Tim Cook o Elon Musk llevan meses señalando que la falta de suministro de memorias RAM (esenciales en diferentes productos como teléfonos móviles y ordenadores) encamina todo a una crisis. Esto se debe a que las compañías especializadas en Inteligencia Artificial están comprando componentes en grandes cantidades, lo que tienen como consecuencia una escasez de chips para la tecnología de consumo.

Dicho de otro modo: que empresas como Google y OpenAI estén trabajando en potenciar sus centros de IA está teniendo consecuencias directas en el acceso de la gente de a pie a la tecnología. Los precios se están disparando, generando un cuello de botella sin precedentes claros. Piensa en tu móvil o tu ordenador, pero también en tu coche o tu nevera. Hablamos de un amplio rango de dispositivos que forman parte de nuestro día a día y que, si tienes que sustituirlo ahora, te saldrá más caro que hace medio año. En el sector se está popularizando el término RAMmagedón para definir la situación.

Es debido a todo esto que se explica la noticia en torno a la próxima generación de consolas. Por un lado, desde Sony están considerando retrasar el lanzamiento de la PlayStation 6 hasta 2028 o incluso 2029. Los costes que supondría afrontar su construcción y lanzamiento tanto para la empresa como para el usuario final son demasiado altos como para seguir considerando 2027 una opción válida. Incluso así, según cómo se desarrollen los próximos años, se puede retrasar incluso más allá, rompiendo el esquema de lanzamientos generacionales por completo. A la vez, fuentes cercanas a Nintendo llevan semanas indicando que lo más probable es que la compañía nipona suba el precio de Nintendo Switch 2 durante este año 2026. Entre medias, otras empresas como Valve han tenido que retrasar su nueva Steam Machine para ajustar el precio y las expectativas.