Por qué los mandos de PlayStation usan símbolos y el resto letras

Sentarse, coger un mando y disfrutar de un videojuego. Lo hacemos sin pensar, sabiendo por pura memoria muscular los controles. Sin embargo, a veces se nos pueden cruzar los cables según en qué consola estemos jugando. ¿La A y la B en qué sitio están? ¿Es un mando de Play y toca darle a la X? ¿Esa no estaba a la izquierda? Es un poco lioso de primeras y, aunque pasado un rato nunca hay problema, nos lleva a hacernos la pregunta clave. ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Por qué PlayStation usa símbolos? ¿Y por que la A de Nintendo y Microsoft están en lugares distintos?

En los orígenes, las máquinas arcade etiquetaban los botones en base a las acciones que ejecutaban. Si el personaje saltaba, golpeaba y disparaba, los botones se llaman Saltar, Golpear y Disparar. Sencillo y sin pérdida. Sin embargo, las máquinas arcade estaban diseñadas para juegos específicos y, con el auge de las consolas, era necesario estandarizar la experiencia en un único sistema de controles. Fue aquí que Nintendo empezó a usar los botones A y B en la NES original. Más tarde, amplió las opciones con los botones X e Y, además de los traseros L y R. A y B funcionan de forma natural porque son complementarios. Van de seguido y se entiende que la A va antes que la B. Dado que X e Y forman parte del alfabeto, no hubo problema en entender sus utilidades. Además, a nivel matemático, representan variables. Finalmente, L y R son Left y Right. Sencillo.

¿Y Sony? Para PlayStation optaron por el sistema de calificación de notas japonés, en el que el círculo es correcto y la cruz es incorrecto. El cuadrado y el triángulo responden a esta decisión, optando por las formas. Cuadrado solía servir para mapas, dado que parecía una hoja de papel, mientras que el triángulo podía parecer un cono de cámara y, por tanto, controlar el punto de vista. En Occidente, sin embargo, la cruz sirve para confirmar y círculo para cancelar, dado que resultaba más natural para nuestra cultura. ¿Y Microsoft? Dado que Sony registró su sistema, optaron por las letras para Xbox, aunque colocándolas de forma más natural para el público europeo y estadounidense.