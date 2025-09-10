El error viral por culpa de la pronunciación de dos turistas que volaron a Túnez creyendo viajar a Niza: "¿Ahora qué hacemos?"

Lo que comenzó como un viaje planeado al sur de Francia terminó transformándose en una experiencia inesperada en el norte de África. Dos jóvenes turistas, cuyo caso se ha hecho viral en TikTok los últimos días, compraron por error billetes de avión a Túnez en lugar de a Niza, debido a la confusión entre los nombres de ambos destinos, ya que son similares en inglés.

Según relataron a través de sus redes sociales, las chicas se dieron cuenta del malentendido demasiado tarde: ya en el aeropuerto, al ver que el embarque no coincidía con el trayecto que tenían previsto. El resultado fue un cambio drástico de planes que las llevó a aterrizar en la capital tunecina, muy lejos de la Costa Azul.

La anécdota, difundida rápidamente en TikTok, ha provocado una ola de reacciones. Muchos usuarios han compartido memes y comentarios humorísticos sobre el despiste, mientras que otros lo han interpretado como una oportunidad para reivindicar el valor de los viajes imprevistos.

Aunque el episodio tuvo tintes cómicos, también ha puesto de relieve la importancia de revisar con atención los billetes de avión antes de completar la compra. La similitud fonética entre Túnez y Niza en algunos idiomas habría sido la causa principal del error, que terminó convirtiéndose en una lección viral.

Lejos de tomárselo como una desgracia, las protagonistas decidieron aprovechar su estancia improvisada en Túnez para recorrer la ciudad y compartir imágenes de su experiencia. Lo que podía haber sido un problema terminó en una anécdota memorable, seguida por miles de usuarios que ya consideran este error como uno de los virales más insólitos del año.