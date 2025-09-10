REGRESO INESPERADO
Hilary Duff anuncia su regreso a la música después de 10 años con un nuevo álbum y una docuserie
Hilary Duff ha confirmado su retorno al panorama musical tras diez años sin lanzar disco. La cantante y actriz ha firmado con Atlantic Records y prepara un álbum inédito, acompañado por una docuserie dirigida por Sam Wrench. La serie ofrecerá una mirada en profundidad a su vida personal, su maternidad y su reencuentro con los escenarios.
Hilary Duff ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su esperado regreso a la música. La artista ha firmado contrato con Atlantic Records y trabaja en un nuevo álbum, el primero desde Breathe In. Breathe Out. (2015), que marcará su regreso después de una década sin lanzar material discográfico.
Junto a este anuncio, Duff ha revelado que participará en una docuserie producida y dirigida por Sam Wrench, conocido por su trabajo en el film de The Eras Tour de Taylor Swift. La serie permitirá a los fans presenciar de cerca su proceso creativo, contemplar sesiones de grabación, ensayos para actuaciones en directo y cómo equilibra su carrera con la vida familiar.
En un emotivo mensaje compartido en Instagram, Hilary expresó: "new music ... or something", acompañando fotografías grabando en el estudio junto a su marido, el también músico Matthew Koma. La publicación coincide con el 22.º aniversario de su álbum Metamorphosis y el 10.º de Breathe In. Breathe Out., lo que había alimentado los rumores sobre su regreso.
La docuserie promete contar con una narrativa realista y cercana basada en material de archivo, entrevistas y escenas grabadas en dos formatos distintos (vérité y estilizado). Los seguidores podrán observar cómo prepara su primer concierto en más de una década, al tiempo que aborda su papel como madre de cuatro hijos.
La noticia ha generado una oleada de entusiasmo entre sus fans, muchos de los cuales esperaban este retorno desde hace tiempo. La combinación de nuevo álbum y contenido audiovisual ofrece una nueva dimensión de su carrera, posicionando a Hilary Duff como una figura aún relevante en el pop actual, dispuesta a reconectar con su legado y reinventarse desde una perspectiva más íntima y autocrítica.
