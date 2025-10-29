El gesto de Justin Bieber con Hailey y Kendall Jenner en un concierto que ha dividido a las redes: "Es muy raro todo"

Las redes sociales han vuelto a estallar por una de las parejas más mediáticas del momento: Justin Bieber y Hailey Bieber. Esta vez, el motivo del revuelo fue un video grabado durante un concierto del músico Dijon, celebrado el pasado sábado en San Diego, donde el artista canadiense fue visto en compañía de su esposa y de su amiga cercana, Kendall Jenner.

Las imágenes, difundidas inicialmente por la cuenta de espectáculos DeuxMoi, muestran a Hailey y Kendall disfrutando del espectáculo mientras Justin rodea con sus brazos a ambas. En la grabación, el intérprete de Peaches se balancea suavemente al ritmo de la música mientras abraza a las dos modelos, un gesto que rápidamente encendió el debate en redes sociales.

En otra toma compartida por el mismo portal, se ve al cantante acariciando el cabello de Hailey y abrazándola por el pecho, mientras Jenner continúa atenta a la actuación. La escena, aparentemente inocente, ha dividido opiniones: algunos internautas celebraron la cercanía y naturalidad del grupo, mientras que otros calificaron el momento como incómodo o extraño.

"Parece una situación muy rara", "cringe total", o "solo son amigos de toda la vida", fueron algunos de los comentarios más repetidos en X (antes Twitter).

Aún así, cabe destacar que la amistad entre Justin, Hailey y Kendall no es nueva. Los tres mantienen una relación cercana desde hace años y han sido vistos juntos en distintos eventos, como el Super Bowl LVI o la gala del Academy Museum celebrada recientemente.

Pese a las críticas, el trío sigue mostrando una amistad sólida y sin aparente preocupación por las interpretaciones del público. Como suele ocurrir con los Bieber, cualquier gesto —por mínimo que sea— no tarda en convertirse en tema viral.