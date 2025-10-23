Justin Bieber se estrena en Twitch y dice que hará directos todos los días

El cantante Justin Bieber ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que comenzará a emitir en Twitch, una de las plataformas de streaming más populares del momento. El artista canadiense, conocido por éxitos como Sorry o Peaches, afirmó en su primer directo que hará streams en directo todos los días.

El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales y fue confirmado durante su primera transmisión, en la que explicó que su intención es divertirse y conectar con la gente de una forma más natural. Bieber, que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, mostró interés en explorar este nuevo medio como un espacio más espontáneo y cercano que las redes tradicionales.

Durante su primer directo, el cantante jugó al baloncesto y al billar y, además, mostró su impresionante setup interactivo. También adelantó que planea invitar a amigos y colaboradores musicales a futuras emisiones. Aunque todavía no ha especificado horarios fijos, aseguró que la idea es transmitir un poco cada día.

El desembarco de Bieber en Twitch se produce en un momento en el que cada vez más artistas utilizan el streaming en directo para mantener el contacto con sus audiencias. Plataformas como Twitch, originalmente centradas en los videojuegos, se han expandido hacia la música, el arte y otros tipos de entretenimiento, ofreciendo a los creadores un canal más directo para compartir su trabajo.

La llegada de una figura de la talla de Justin Bieber refuerza la tendencia de convergencia entre la industria musical y el streaming en vivo. Su presencia en Twitch podría atraer a nuevos usuarios y consolidar el formato.