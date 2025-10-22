El comentado vestido de Kim Kardashian en la Academy Museum Gala que sigue dando que hablar

El pasado 18 de octubre, Kim Kardashian sorprendió al dejar a un lado su característico glamour para apostar por un look mucho más arriesgado y desconcertante. En la quinta edición de la Academy Museum Gala, la empresaria apareció con un estilismo que desató todo tipo de comentarios… y una pregunta generalizada: ¿podía ver algo con eso puesto?

El evento, que celebra y apoya la labor del museo en la preservación de la historia del cine, reunió a las grandes figuras de Hollywood, la moda y la música en una noche de gala y recaudación de fondos. Por la alfombra azul desfilaron nombres como Hailey Bieber, Kendall Jenner, Selena Gomez u Olivia Rodrigo, todas con espectaculares diseños de alta costura sacados directamente de pasarela o archivo.

Kardashian eligió para la ocasión un diseño de Maison Margiela Couture, firmado por Glenn Martens, perteneciente a su colección debut. El vestido, de tono nude y ajustado al cuerpo, recordaba inevitablemente a las prendas de su propia marca, Skims. La pieza, de largo hasta los pies y sin tirantes, incluía una cintura con forma de V invertida, copas estructuradas y unas mangas cortas que se fundían con guantes.

Completó el conjunto con una espectacular gargantilla de diamantes y esmeraldas, varios anillos a juego y —el detalle más comentado— una mascarilla que cubría su rostro casi por completo.

No era la primera vez que Kardashian recurría a este tipo de accesorio: en la Met Gala de 2021 ya había causado sensación con un look de Balenciaga que incluía un velo negro integral. Sin embargo, esta vez el añadido parecía improvisado. En la alfombra azul reconoció que el complemento no le impidió pasar por peluquería y maquillaje antes del evento, lo que deja una incógnita abierta: ¿cómo consiguió aguantar toda la noche con él puesto?