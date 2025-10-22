Una experta en recursos humanos desvela las peores fotos que ha visto en CV y algunas son más comunes de lo que pensamos

Hoy en día TikTok se ha convertido en un escaparate de expertos de todo tipo: desde médicos y nutricionistas hasta psicólogos o profesionales de recursos humanos. Entre estos últimos destaca Alba Vilches, una creadora con más de 150.000 seguidores y más de una década de experiencia seleccionando personal. En sus vídeos combina humor y consejos prácticos sobre entrevistas, selección y búsqueda de empleo.

Uno de sus vídeos más virales parte de una idea tan simple como irresistible: compartir los peores currículums que ha recibido a lo largo de su carrera. Bajo el título "Estas cositas las he vivido en mis carnes!!! LOS PEORES CVs que he recibido como reclutadora", Vilches recopila ejemplos reales que oscilan entre lo cómico y lo surrealista. Antes de empezar advierte que “todo lo que os voy a relatar es real, sin exagerar. Lo he vivido, lo he visto y me lo he comido yo solita”.

La experta arranca con algo que parece básico, pero ocurre más de lo que creemos: fotos de perfil tomadas en la playa, con gafas de sol y cerveza en mano. "Eso a mí me dice que eres un súper currante", comenta con ironía, dejando claro que una imagen así puede arruinar una primera impresión profesional.

Pero los fallos no se quedan ahí. También recuerda el caso de una persona que, en el apartado de "otros datos de interés", escribió que "a veces sueño con delfines. No sé si cuenta, pero a mí me parece importante”. El detalle sería tierno si el puesto tuviera algo que ver con zoología o veterinaria, pero no era el caso.

Otro ejemplo que le arrancó una sonrisa fue el de una candidata que cerró su currículum con una propuesta directa: "Gracias por leer hasta aquí. Si me contratas, te invito a una caña". Y quizás el más entrañable fue el de alguien que añadió al final de su CV una nota que decía "aprobado también por Max", acompañada de una huella de perro. Max era su mascota pero no sé si la opinión del animal cuenta.

Sin embargo, el momento más surrealista llegó cuando, hace unos años, recibía con frecuencia fotos en bikini. "Ahora pasa menos, pero hubo una época en que era habitual. Recuerdo fotos de bikini desde todos los ángulos. Tío, que esto no es un book, que vas a trabajar con ropa. ¡Vístete!", cuenta divertida.

Más allá del humor, el vídeo deja una lección clara: la foto del currículum sigue siendo decisiva y, si se elige mal, puede hacer que un reclutador ni siquiera lea el resto. Cuidar la imagen profesional, el fondo y los detalles sigue siendo clave para destacar entre cientos de candidatos.