Los dientes más blancos de TikTok: una dentista se hace viral y nadie sabe si va en serio

La usuaria de TikTok@dra.pumpin, que se presenta como experta en blanqueamiento y carillas dentales, ha alcanzado una enorme popularidad en los últimos días. Su salto a la viralidad se produjo a raíz de un vídeo en el que invitaba a los espectadores a acudir a su consulta, prometiendo atenderlos personalmente para mejorar su sonrisa.

El detalle que más llamó la atención no fue su mensaje, sino la apariencia de sus propios dientes: un blanco tan intenso que muchos usuarios lo consideraron irreal. Los comentarios irónicos no tardaron en inundar la publicación. "Las de arriba eran carillas y las de abajo las baratillas", escribió un usuario. Otro confesó: "Tuve que revisar su perfil para ver si era un chiste o era de verdad".

Ante el revuelo, la dentista subió un nuevo vídeo para aclarar la situación. En él, explicó que el tono tan blanco de sus dientes se debía a la iluminación artificial de su consulta, y que bajo la luz natural el color resultaba mucho más armónico. Sin embargo, los seguidores no tardaron en señalar que sus dientes seguían teniendo el mismo aspecto, tan blanco como en el vídeo original.

Lejos de disipar la duda, la aclaración reforzó la sospecha de que todo formaba parte de una broma cuidadosamente planificada. Esta desternillante broma ha convertido a @dra.pumpin en uno de los nombres más comentados en TikTok, donde su contenido acumula ya decenas de millones de reproducciones.

Aunque no está claro si su intención inicial era satírica o promocional, el caso de la "dentista con los dientes más blancos de TikTok" confirma una vez más cómo el absurdo y la ironía continúan marcando el ritmo de la viralidad en redes.