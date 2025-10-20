Álvaro Patón, el profe de TikTok, habla acerca de su supuesto despido: "Llegué a un acuerdo con el colegio y me fui para hacerme mis proyectos"

Álvaro Patón, conocido por sus polémicos vídeos de TikTok, donde combina contenidos educativos y reflexiones sobre el sistema escolar, ha desmentido los rumores que circulan en redes sociales sobre su presunto despido. En un vídeo reciente, el profesor explicó que no fue cesado, sino que decidió abandonar su puesto de manera voluntaria al final del pasado curso académico.

"Se están diciendo muchas cosas sobre mí que no son verdad. Voy a explicarlas punto por punto", comienza diciendo en la grabación, que acumula miles de visualizaciones. Patón sostiene que desde el mes de mayo ya tenía decidido dejar el colegio en el que trabajaba para emprender un nuevo proyecto profesional: una gira de charlas por distintos centros educativos. Para respaldar su versión, mostró capturas de pantalla de conversaciones mantenidas en esa fecha donde comunicaba sus planes de cambio.

Según su testimonio, la decisión fue compartida con la dirección del centro antes del verano y se produjo de manera cordial. "Llevaba allí cuatro años y quería un cambio de aires. Lo hablé con ellos, llegamos a un acuerdo, no hubo problemas y fue todo perfecto", afirmó.

El vídeo surge tras la proliferación de comentarios en redes sociales que sugerían que el centro habría prescindido de él por su exposición pública o por el tipo de contenido que comparte. Entre las respuestas al vídeo pueden leerse mensajes como "el Llados de la enseñanza", "cuando el río suena, agua lleva" o "no has demostrado en ningún momento que no te hayan despedido", reflejando la división de opiniones entre sus seguidores.

Por el momento, el docente no ha revelado más detalles sobre los motivos de su salida ni sobre la relación actual con su antiguo centro, aunque ha reiterado que su intención es centrarse en su nueva etapa profesional y en el desarrollo de su gira educativa.