El rock está de luto: fallece uno de los fundadores de Kiss, iconos del heavy metal

Ace Frehley, guitarrista principal original del grupo de rock Kiss, cuyo sonido potente, teatralidad y maquillaje icónico crearon una de las bandas más populares e innovadoras de todos los tiempos, falleció el jueves 16 de octubre a los 74 años, según informó su familia.

Una representante de Frehley, Lori Lousararian, atribuyó su muerte a una caída reciente en su casa, según informó la revista Rolling Stone.

"Estamos completamente devastados y desconsolados", declaró la familia de Frehley en un comunicado, añadiendo que sus palabras de cariño y sus oraciones lo acompañaron en sus últimos momentos.

"La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, ¡el recuerdo de Ace vivirá para siempre!"

Kiss irrumpió en la escena en la década de 1970 con un sonido y una imagen ampliamente reconocidos como hard rock y glam rock, gracias a su pintura facial en blanco y negro, sus elaborados trajes de cuero negro y plateado y su pirotecnia en el escenario.

Frehley, el cantante y bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley y el baterista Peter Criss tenían cada uno su propia imagen y alter ego. Con una estrella pintada en la cara, Frehley también era conocido como "Spaceman".

Permaneció con Kiss durante su apogeo en la década de 1970 y se unió a la reunión de la banda en la década de 1990. Frehley dejó la banda de nuevo en 2002 y fue reemplazado por el guitarrista Tommy Thayer.

Paul Daniel Frehley nació en el Bronx de Nueva York el 27 de abril de 1951 Tocaba la guitarra en su adolescencia y encontró su vocación tras ver a The Who y Cream en concierto. Tras unirse a varias bandas, respondió a un anuncio en el periódico de un grupo que buscaba un guitarrista con "brillo y talento", según Rolling Stone.

Encontró a Simmons, Stanley y Criss en su local de ensayo en Queens. Fue el guitarrista más mítico que ha tenido el grupo participando en todos los discos que sacaron en los 70 y principios de los 80. Su icónica imagen y sonido vivirán siempre.