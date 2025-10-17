ICONOS DEL METAL
El rock está de luto: fallece uno de los fundadores de Kiss, iconos del heavy metal
Ha fallecido a los 74 años Ace Frehley, el guitarrista original de KISS, que fue clave del sonido del grupo durante sus primeros 10 años de vida.
Ace Frehley, guitarrista principal original del grupo de rock Kiss, cuyo sonido potente, teatralidad y maquillaje icónico crearon una de las bandas más populares e innovadoras de todos los tiempos, falleció el jueves 16 de octubre a los 74 años, según informó su familia.
Una representante de Frehley, Lori Lousararian, atribuyó su muerte a una caída reciente en su casa, según informó la revista Rolling Stone.
"Estamos completamente devastados y desconsolados", declaró la familia de Frehley en un comunicado, añadiendo que sus palabras de cariño y sus oraciones lo acompañaron en sus últimos momentos.
"La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, ¡el recuerdo de Ace vivirá para siempre!"
Kiss irrumpió en la escena en la década de 1970 con un sonido y una imagen ampliamente reconocidos como hard rock y glam rock, gracias a su pintura facial en blanco y negro, sus elaborados trajes de cuero negro y plateado y su pirotecnia en el escenario.
Frehley, el cantante y bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley y el baterista Peter Criss tenían cada uno su propia imagen y alter ego. Con una estrella pintada en la cara, Frehley también era conocido como "Spaceman".
Permaneció con Kiss durante su apogeo en la década de 1970 y se unió a la reunión de la banda en la década de 1990. Frehley dejó la banda de nuevo en 2002 y fue reemplazado por el guitarrista Tommy Thayer.
Paul Daniel Frehley nació en el Bronx de Nueva York el 27 de abril de 1951 Tocaba la guitarra en su adolescencia y encontró su vocación tras ver a The Who y Cream en concierto. Tras unirse a varias bandas, respondió a un anuncio en el periódico de un grupo que buscaba un guitarrista con "brillo y talento", según Rolling Stone.
Encontró a Simmons, Stanley y Criss en su local de ensayo en Queens. Fue el guitarrista más mítico que ha tenido el grupo participando en todos los discos que sacaron en los 70 y principios de los 80. Su icónica imagen y sonido vivirán siempre.
