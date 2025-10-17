Marlena serán protagonistas de la Gira Vibra Mahou 2026: nueve fechas y un nuevo EP

Tras un 2025 cargado de música en directo en las mejores salas del país de la mano de grandes artistas, la Gira Vibra Mahou 2026 anuncia a sus primeras protagonistas. Las madrileñas Marlena se suman a la historia del tour impulsado por la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas. El dúo recorrerá hasta nueve ciudades por toda la geografía española entre los meses de febrero y abril de 2026, donde presentarán su nuevo EP que está previsto que salga el 14 de noviembre. Las entradas para todas las fechas de la gira ya pueden adquirirse aquí.

Marlena se prepara ya para varios meses en los que llevará su directo por las mejores salas del país. Toda una experiencia cinco estrellas que comenzará el 20 de febrero en la Sala La Bohemia de Castellón. Seguidamente, el 21 de febrero, el tour llegará a la Sala Magma de Alicante, el 27 de febrero pasará por la Sala Tebras de Lugo, el 28 de febrero por la Sala H de Ponferrada, el 14 de marzo estarán en la Sala Totem de Pamplona, el 27 de marzo en la Sala Camelot de Salamanca, el 28 de marzo en la Sala Tribeca de Oviedo, el 17 de abril en la Sala Custom de Sevilla y el 18 de abril en la Sala Óxido de Guadalajara. Una gira en las que los fans de la banda podrán corear sus temas favoritos, escuchar por primera vez en vivo nuevas canciones y disfrutar de la verdadera esencia de sus directos.

Formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, Marlena conecta con el público gracias a su mezcla de voz, emoción y letras que hablan de amor, desamor y empoderamiento, conquistando tanto a la industria como al público y consolidándose como uno de grupos más relevantes y destacados del panorama.

Con temas como “RED FLAGS”, “bailamorena” o “Me sabe mal”, y dos discos publicados, se preparan ahora para lanzar un nuevo EP el 14 de noviembre, que marcará el inicio de una etapa renovada. El nuevo lanzamiento podrá escucharse en vivo en las distintas paradas de su Gira Vibra Mahou, donde prometen ofrecer su mejor directo.

El pasado 25 de septiembre, Siloé celebraba una de sus tres primeras noches mágicas en La Riviera para abrir su Gira Vibra Mahou. La velada estuvo marcada por un momento muy especial: Marlena se subían por sorpresa al escenario para anunciar que eran la primera Gira Vibra Mahou de 2026 e interpretar de la mano de la banda vallisoletana, exitosos protagonistas del tour en 2025, uno de sus temas. Así, en la sala madrileña, ambas bandas protagonizaron una colaboración inédita, de la canción “Esa Estrella”, que reveló esta esperada primicia.

Marlena se incorporan a la historia de la Gira Vibra Mahou, un tour que es ya todo un clásico para Mahou, y que ha tenido como protagonistas a artistas de primera línea como Leiva, MClan, Iván Ferreiro, Miss Caffeina, Arde Bogotá, Carolina Durante, Dani Fernández, Zahara o Shinova. Además, durante este año, la plataforma ha impulsado hasta tres giras por todo el territorio nacional, contando con Repion, Ultraligera y Siloé.

Vibra Mahou reafirma de esta manera su compromiso con el directo y continúa conectando artistas y público, respaldando cientos de experiencias cinco estrellas relacionadas con la música. Esta plataforma abarca desde el patrocinio de grandes festivales como Mad Cool, Tomavistas o Sonorama, el apoyo a las giras nacionales de artistas de diferentes corrientes musicales o conciertos en el circuito habitual de salas de distintas ciudades de España.

Las fechas de la Gira Vibra Mahou de Marlena son:

•20 de febrero – Sala La Bohemia (Castellón)

•21 de febrero – Sala Magma (Alicante)

•27 de febrero – Sala Tebras (Lugo)

•28 de febrero – Sala H (Ponferrada)

•14 de marzo – Sala Totem (Pamplona)

•27 de marzo – Sala Camelot (Salamanca)

•28 de marzo – Sala Tribeca (Oviedo)

•17 de abril – Sala Custom (Sevilla)

•18 de abril – Sala Óxido (Guadalajara)