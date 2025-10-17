Jordi Wild se defiende tras su polémica por el consumo de cocaína: "En el tema drogas, he intentado ser sincero"

El comunicador y youtuber Jordi Wild ha querido pronunciarse tras la polémica generada por un vídeo en el que admitía haber consumido cocaína de forma "puntual y ocasional". La grabación, procedente de un episodio de su podcast con IlloJuan, resurgió recientemente en redes sociales y desató un intenso debate sobre su ejemplo público y la normalización del consumo de drogas.

A través de su cuenta de X, Jordi Wild publicó un mensaje para matizar sus palabras y defender su trayectoria personal. "En los últimos años salgo poquísimo de fiesta, no fumo, no vapeo, no como azúcar ni ultraprocesados, en mi día a día no bebo nada de alcohol, hago mucho deporte", escribió. Añadió que, si mantiene su estado físico, es "porque vive sano".

En relación con el tema de las drogas, explicó que siempre ha tratado de abordarlo con sinceridad, a diferencia —según él— de otros personajes públicos que "tratan a su audiencia como idiotas". Subrayó que nunca ha fomentado el consumo, sino que ha insistido en sus riesgos: "He dicho siempre que es algo malo, perjudicial y no recomendable. Tengo varios podcast para alertar del peligro del consumo y la adicción".

También adelantó que planea un nuevo episodio centrado en las adicciones, y defendió la importancia de hablar del tema “con realismo” para romper los tabúes que lo rodean. Sobre el vídeo que generó la polémica, insistió en que se trataba de “una conversación distendida entre amigos” y que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Jordi Wild concluyó su comunicado con una defensa de su libertad personal: "Si dos o tres veces al año me quiero pegar la juerga padre, lo haré. Es mi vida. Y el día que me canse, que acabará pasando, nunca más".