Jordi Wild desvela la millonaria cantidad de dinero que gastará en su próximo Dogfight Wild Tournament

Jordi Wildha anunciado públicamente que su próxima edición del Dogfight Wild Tournament contará con una inversión que supera el millón de euros. El streamer informó que gran parte del presupuesto se destinará a premios, logística y producción audiovisual para garantizar un evento de alto nivel.

Según comentó el creador de contenido, Wild señaló que el torneo, el Dogfight 4, incluirá, entre otras cosas, el formato de battle royale que tan buena acogida tuvo en la edición pasada. En ocasiones anteriores, el stream enfrentó críticas debido a problemas de estabilidad y mantenimiento, lo que el organizador considera uno de sus mayores retos para esta edición.

También ha sorprendido el lugar donde se celebrará el evento, ya que, por primera vez, será fuera de Cataluña. La elección de Madrid como sede responde, según Wild, a su capacidad para atraer infraestructuras apropiadas para eventos de gran escala, así como su posición geográfica, en el centro de la Península Ibérica.

Entre los componentes del desembolso destacan los premios económicos para los ganadores, la contratación de equipos técnicos, logística, montajes escénicos y producción audiovisual avanzada. Se espera que gran parte del costo vaya también a cubrir las necesidades de la retransmisión en vivo, la infraestructura de servidores y la optimización de latencia durante las partidas en directo.

En anteriores ocasiones, el youtuber ha admitido que la experiencia acumulada en eventos previos le ha permitido anticipar muchos de los fallos habituales y estructurar un evento más sólido. No obstante, reconoce que el volumen de recursos exigido aumenta considerablemente para alcanzar estándares profesionales.

El anuncio ha generado reacciones en la comunidad y entre otros creadores de contenido, que observan la estrategia financiera como una apuesta ambiciosa por elevar la competitividad y la visibilidad del torneo. El éxito de esta edición podría determinar su capacidad de expansión en el mercado nacional e internacional.