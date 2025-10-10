La demanda de Drake contra Universal Music Group por Not Like Us de Kendrick Lamar ha sido desestimada

Una jueza federal de Manhattan ha desestimado la demanda por difamación presentada por Drake contra Universal Music Group (UMG), el sello que publica la música tanto del canadiense como de Kendrick Lamar, por la canción Not Like Us, el explosivo tema con el que Lamar respondió al rapero en su reciente enfrentamiento musical.

La jueza Jeannette Vargas concluyó que las letras de Lamar —en las que se insinuaba que Drake era un pedófilo— no podían considerarse difamatorias, ya que se trataban de una "opinión inapelable" dentro del contexto de una beef musical.

"Aunque la acusación de pedofilia es sin duda grave, el contexto más amplio de una batalla de rap —con lenguaje incendiario y acusaciones ofensivas lanzadas por ambas partes— no llevaría a un oyente razonable a creer que Not Like Us presenta hechos verificables", argumentó la jueza.

Los representantes legales de ambos artistas no han respondido por ahora a las solicitudes de comentarios sobre la decisión judicial.

Universal Music Group celebró la resolución y emitió un comunicado en el que calificó la demanda de Drake como “una afrenta a todos los artistas y a la libertad de expresión creativa”.

"Desde el principio, esta demanda nunca debió haber visto la luz", señaló la compañía, que añadió que espera seguir colaborando con Drake y apoyando su carrera.

Drake, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, interpuso la demanda en enero, acusando a UMG de promover y lucrarse con una canción que —según él— ponía en riesgo su seguridad y la de su familia.

El rapero no demandó directamente a Lamar, presumiblemente debido a las amplias protecciones que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense otorga a la expresión artística.

Not Like Us se convirtió en uno de los mayores éxitos del año. La canción ganó los Grammy a Grabación del Año y Canción del Año, y encabezó el Billboard Hot 100 durante dos semanas en 2024, regresando al número uno tras la aclamada actuación de Kendrick Lamar en el halftime show del Super Bowl.