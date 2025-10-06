Todos los no plagios y parecidos razonables en The Life Of A Showgirl de Taylor Swift con canciones de otros artistas

No se habla de otra cosa en la música que del omnipresente nuevo disco de Taylor Swift. Los fans están diseccionando cada detalle: desde el uso de inteligencia artificial en algunos vídeos hasta la simbología detrás de cada canción. El álbum está pulverizando récords —como era de esperar—, pero también ha despertado sospechas por los parecidos que algunos oyentes han detectado con clásicos de otros artistas.

Ser la artista número uno del mundo, con un discurso creativo que se basa en una mitología repleta de easter eggs, implica que cada matiz —musical o visual— sea objeto de análisis extremo. Mientras muchas swifties estaban concentradas en descifrar qué canciones estaban dedicadas a Travis Kelce, otros fans han empezado a desenmarañar supuestos plagios —y recalco supuestos—, pues en mi opinión muchos de estos parecidos no pasan de reminiscencias o coincidencias estilísticas como la que señala con cariño Kylie Minogue.

Algunas de esas comparaciones involucran leyendas como los Jackson 5, Pixies, Sia o los Jonas Brothers. No incluiremos aquí la canción de Sen Senra ni otras comparaciones que circulan por ser más débiles.

A continuación, detallo cada caso con lo que se ha dicho hasta ahora:

1. The Fate of Ophelia y She Wolf (Sia)

Hasta la fecha no se ha reportado en medios destacados una acusación formal de plagio entre The Fate of Ophelia y She Wolf de Sia. Las discusiones suelen aparecer en foros y redes sociales, donde algunos fans apuntan a que ciertas progresiones melódicas o giros armónicos podrían remitir al estilo de Sia, pero no con una coincidencia directa reconocida. No hay aún créditos añadidos ni comunicados oficiales que reconozcan interpolaciones o influencias explícitas en este sentido pero el parecido entre las melodías de ambas canciones es curioso

2. Opalite y Dos enamorados (Luis Miguel)

En las redes, algunos fans han sugerido que Opalite guarda similitudes con Dos enamorados de Luis Miguel, especialmente en la melodía vocal y el fraseo romántico en los coros. En un hilo de Reddit sobre interpolaciones se menciona que Opalite "is interpolated from Luis Miguel’s ‘1+1 = 2 Enamorados’" —aunque no hay confirmación oficial de esta afirmación. También algunos oyentes destacan que el timbre emocional y la progresión armónica del estribillo evocan baladas latinas clásicas, lo que podría dar lugar a percepciones de familiaridad más que a una influencia directa.

3. Actually Romantic y Where Is My Mind? (Pixies)

Este es uno de los casos más comentados en críticas y redes. Según la versión en español de Wikipedia, Actually Romantic presenta una progresión de acordes I–vi–III–IV y una melodía que algunos críticos comparan con Where Is My Mind? de Pixies. Además, el artículo de Wikipedia indica que "algunos críticos señalaron que su melodía recuerda a Where Is My Mind? (1988) de Pixies”. En foros como Reddit se señala que Actually Romantic emplea elementos de estilo del rock alternativo de los noventa lo que ayuda a aumentar el parecido.

4. Wood y I Want You Back (Jackson 5)

Algo que ha generado mucho debate en redes es que Wood evoca un aire muy motown / soul de los años 60-70, muy parecido al de I Want You Back de los Jackson 5. En Wood se señalan elementos como riffs de guitarra alegres, arreglos de metales prominentes, y una producción que busca ese groove retro-pegadizo que caracteriza clásicos de Motown.

5. The Life of a Showgirl y Cool (Jonas Brothers)

Este caso ha sido bastante viral en redes. En Reddit hay comentarios sugiriendo que The Life of a Showgirl recuerda a Cool de los Jonas Brothers, especialmente en el inicio de la canción. Algunos fans sostienen que la estructura melódica del estribillo o ciertos giros armónicos también evocan esa canción. Aunque todo parece más una coincidencia y un ligero parecido que nada que pueda considerarse cercano a un plagio.