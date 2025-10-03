Bad Bunny da la sorpresa y anuncia que publicará un nuevo disco junto a Los Sobrinos

Bad Bunny confirmó recientemente que su siguiente álbum será fruto de una colaboración completa con Los Sobrinos, un colectivo mayoritariamente formado por músicos de la Escuela Libre de Música de San Juan. Según declaró durante una entrevista con Billboard conducida por Residente, el tema surgió tras la positiva recepción de su canción Baile Inolvidable, interpretada junto a ellos durante su serie de conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot.

El anuncio representa una continuación de la exploración del artista por estilos tradicionales puertorriqueños. Bad Bunny ha señalado que, aunque el proyecto tendría un carácter sorpresivo, es lógico que avance más allá del single aislado. "Se supone que sea una sorpresa, pero creo que es obvio que no se puede quedar ahí", afirmó.

Durante su residencia estival, No me quiero ir de aquí, el público recibió con entusiasmo la combinación del trap y reguetón característico de Bad Bunny con los arreglos y músicos jóvenes de Los Sobrinos. Esta experiencia influyó directamente en la decisión de convertir la colaboración en un álbum completo.

El nuevo proyecto apunta a reforzar la figura del cantante no solo como artista urbano, sino también como promotor de propuestas colectivas y de raíz local. La integración de un conjunto con formación clásica y experiencia en música popular y tradicional abre nuevas expectativas sobre la evolución estilística de Bad Bunny.

Aunque aún no se ha anunciado fecha de lanzamiento ni detalles del tracklist, la intención de trabajar con Los Sobrinos sugiere un cambio en su proceso creativo. Este nuevo enfoque puede atraer tanto a sus seguidores habituales como a quienes siguen las tendencias de la música latina desde la innovación.

El anuncio ha sido bien recibido en medios especializados, que interpretan esta colaboración como una apuesta por la diversidad sonora y la visibilidad de jóvenes talentos puertorriqueños dentro de la escena global. Una vez más, no tenemos dudas de que Benito lo va a petar.