¿Ha atacado Taylor Swift a Charli XCX en Actually Romantic? Analizamos la comentada nueva canción

El juego de ser Swiftie vuelve con más fuerza que nunca con el lanzamiento de The Life Of A Showgirl. Los fans de la cantante estadounidense no han perdido ni un segundo en empezar a destripar cada una de las canciones del disco, palabra por palabra, para descubrir su posible significado oculto y las personas a las que podrían estar dirigidas.

Una de las canciones cuyo destinatario parecía sospecharse de antemano —y que ahora muchos seguidores ven más obvio que nunca— es Actually Romantic, que podría ser un misil teledirigido a Charli XCX. La aclamada cantante británica está casada con George Daniel, miembro de The 1975, el grupo liderado por Matty Healy, con quien Taylor mantuvo una breve relación entre su ruptura con Joe Alwyn y el inicio de su romance con Travis Kelce.

Cuando Charli lanzó Brat en junio de 2024, muchos se preguntaron si su canción Sympathy Is a Knife hablaba de Taylor Swift, a raíz de aquel noviazgo fugaz con Healy, compañero de banda de su actual esposo. Charli descartó esa teoría en una entrevista con New York Magazine en agosto de 2024: "La gente va a pensar lo que quiera. Esa canción trata sobre mí, mis sentimientos, mi ansiedad y cómo mi cerebro crea narrativas e historias cuando me siento insegura. No quiero estar físicamente en esas situaciones cuando dudo de mí misma".

Swift, que por entonces estaba escribiendo The Life of a Showgirl, parecía haberse enterado de las especulaciones. La séptima pista del álbum, Actually Romantic, suena como una respuesta bastante directa a la canción de Charli, y su título incluso parece un guiño a la séptima canción de Brat, Everything Is Romantic.

Swift abre Actually Romantic aludiendo aparentemente a su ruptura con Healy y a la reacción de Charli: "Te oí llamarme 'Barbie aburrida' cuando la coca te da coraje / Chocaste los cinco con mi ex y luego dijiste que te alegraba que me ignorara / Me escribiste una canción diciendo que te da asco ver mi cara / Algunos podrían ofenderse / Pero en realidad es dulce / Todo el tiempo que has pasado conmigo".

En Sympathy Is a Knife, Charli canta sobre sentirse insegura cerca de una mujer vinculada a la banda de su pareja y su deseo de apartarse: “No quiero compartir el espacio / No quiero forzar una sonrisa / Esta chica despierta mis inseguridades / No sé si es real o si estoy cayendo en una espiral”. Más adelante añade: “No quiero verla detrás del escenario en el show de mi novio / Tengo los dedos cruzados, espero que se separen rápido”.

Swift replantea esa dinámica en Actually Romantic, sugiriendo que en lugar de ofenderse se siente halagada por la obsesión, e incluso la transforma en algo con tintes sáficos: "Sonó desagradable pero parece que estás coqueteando conmigo / Me ocupo de mis asuntos, Dios es testigo de que no lo provoco / Me está poniendo un poco mojada / Porque en realidad es dulce / Todo el tiempo que has pasado conmigo / Es honestamente encantador / Todo el esfuerzo que has puesto / En realidad es romántico / Realmente tengo que reconocerlo, reconocerlo / Ningún hombre me ha amado como tú”.

Pese a la supuesta tensión, Swift elogió el talento musical de Charli en una entrevista publicada en New York Magazine en agosto de 2024. "Me ha fascinado la sensibilidad melódica de Charli desde que escuché por primera vez Stay Away en 2011. Su escritura es surrealista e ingeniosa, siempre", afirmó. Añadió que Charli "lleva una canción a lugares inesperados, y lo ha hecho de forma constante durante más de una década. Me encanta ver cómo ese esfuerzo da sus frutos".

Ambas artistas ya habían coincidido en el pasado. En 2015, Swift invitó a Charli al escenario en Toronto para interpretar juntas Boom Clap durante la gira mundial 1989. Más tarde, la eligió como telonera de su Reputation Stadium Tour en 2018.