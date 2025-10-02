Les llueven las críticas a Abril Cols y Andrea Garte por decir que son pobres

La creadora de contenido Abril Cols ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras la publicación de un TikTok en el que aparece junto a su amiga e influencerAndrea Garte. En la grabación, se puede leer el mensaje: "Amiga, no veo el momento de que seamos millonarias, solo para decir que somos amigas desde que éramos pobres". A ello, Cols añadió en la descripción del vídeo: "Sé que seremos millonarias".

El contenido, aparentemente inofensivo, ha provocado una oleada de reacciones negativas en redes sociales. Numerosos usuarios han criticado el uso de la palabra "pobres" para referirse a la situación personal de las dos creadoras, ya que ninguna de ellas procede de un contexto de precariedad económica. Entre los comentarios más repetidos destacan: "¿Pobres? ¿Alguna vez os faltó un plato de comida?" o "Yo viendo que sus dos familias son ricas y hablan de que son pobres". Otros señalaron directamente que “la palabra pobres no ha sido la más acertada".

La polémica pone de nuevo sobre la mesa la sensibilidad en torno al lenguaje que utilizan los influencers y el alcance de sus mensajes. Para muchos seguidores, banalizar conceptos como la pobreza supone un problema, al desvirtuar la realidad de quienes sí atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.

Ni Abril Cols ni Andrea Garte se han pronunciado hasta el momento sobre las reacciones generadas por el vídeo. Mientras tanto, el debate continúa activo en plataformas como TikTok y X, donde los usuarios discuten los límites entre el humor, la expresión personal y el uso responsable de términos vinculados a realidades sociales sensibles.