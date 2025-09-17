Andrea Garte confiesa cómo su ex le robó su marca MyAgleet y no pudo hacer nada

La emprendedora e influencer Andrea Garte sorprendió al relatar en el canal de YouTube de Laura Rouder cómo perdió el control de su marca MyAgleet. Según explicó, su expareja registró el nombre de la firma a su nombre y, tras la ruptura, se quedó con él, pese a que la empresa continúa siendo de Garte.

Durante la conversación, Garte detalló el origen del proyecto y la inesperada situación legal que la dejó sin la marca. "Hice una cena con mi pareja de entonces y le dije que tenía una idea y que si me quería acompañar. Empecé sola y luego se unió. Él no estaba en un buen punto cuando se unió y emponzoñó mucho todo", explicó.

La empresaria relató que, en un inicio, ambos habían acordado que él abandonaría el proyecto: "Lo que yo había hablado con él era que se quería salir de la empresa y yo estaba de acuerdo. Yo le dije que quería que estuviese bien y que priorizase sus proyectos". Sin embargo, el problema surgió al descubrir que el nombre de MyAgleet estaba registrado a nombre de su ex.

"Mi marca, MyAgleet, se registró a su nombre cuando se creó y cuando salió, se llevó la marca con él. Yo esta marca no la tengo, aunque la empresa siga siendo mía. Lo que no es mía es la marca, nunca fue mía", lamentó Garte. Intentó recuperarla, pero no tuvo éxito: "Yo quise comprar la marca como fuera, pero me dijeron que no. A nivel legal yo no tenía ni idea. Y no me esperaba esto de la persona que me lo hizo".

El caso ha generado debate en redes sociales sobre la importancia de proteger legalmente las ideas de negocio desde el principio. Expertos en propiedad intelectual recuerdan que registrar el nombre de una marca es un paso clave para evitar disputas, incluso cuando el proyecto nace en un contexto personal o de pareja.