Fallece Coco Trucker Girl, influencer y camionera de 41 años

El mundo del motor y las redes sociales se ha visto sacudido este fin de semana por la noticia del fallecimiento de Oti Cabadas, popularmente conocida como Coco Trucker Girl. La camionera e influencer, de 41 años, perdió la vida tras sufrir un derrame cerebral mientras participaba en una concentración de camiones clásicos y americanos en el circuito de Motorland, en Alcañiz (Teruel).

Cabadas, originaria de Galicia pero residente en Palencia desde hace años, comenzó a sentirse mal el domingo, poco después de participar en varios actos del evento. Según testigos, notó un fuerte dolor de cabeza y pidió a su marido que tomara el volante para emprender el viaje de regreso a casa. Sin embargo, antes de salir del recinto, se desplomó. A pesar de ser trasladada de urgencia en helicóptero a Zaragoza, los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La camionera, que acumulaba una gran comunidad en redes sociales por su contenido sobre el día a día en la carretera, había publicado apenas dos días antes fotografías en la inauguración de un concesionario de Iveco en Ávila. Precisamente, la marca de camiones con la que colaboró en múltiples ocasiones le dedicó un emotivo mensaje en redes, destacando su profesionalidad, su pasión y su carácter cercano: "Hoy la carretera se nos hace un poco más larga. Oti fue compañera, amiga y parte de nuestra familia en la carretera".

Cabadas llevaba más de quince años al volante y era considerada un referente en una profesión tradicionalmente masculina. Sus seguidores la recordarán por su energía, su sonrisa, su imagen inconfundible y una actitud que inspiró a miles de personas dentro y fuera del sector del transporte.