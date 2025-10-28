Este chico ha hecho una Pokédex real que permite identificar 151 animales distintos: el sueño de todo fan de Pokémon

El usuario de X (antes Twitter) @despacillo ha revolucionado las redes sociales tras publicar un vídeo y varias imágenes de su más reciente creación: una Pokédex funcional que reconoce animales reales mediante inteligencia artificial. El dispositivo, diseñado y programado íntegramente por él, puede identificar 151 especies distintas y registrar cada una de ellas, al más puro estilo Pokémon.

Según explicó el propio creador en su publicación, la Pokédex "funciona con una red neuronal que identifica animales reales". Añadió que la fabricará en dos colores —rojo y negro— y que lleva más de un mes desarrollando el software, desde el diseño visual hasta los últimos ajustes del hardware. "Esta semana daré más información. Estoy ultimando los detalles", adelantó.

El dispositivo no solo permite reconocer y registrar animales, sino que también incluye minijuegos y un editor de personajes. La función principal consiste en abrir la cámara integrada, hacer una foto al animal y dejar que el sistema lo identifique automáticamente mediante inteligencia artificial, registrando su nombre y características en una base de datos interactiva.

El creador ha contado que está preparando un manual de uso y que todo el proyecto ha sido desarrollado en Python, uno de los lenguajes de programación más utilizados en inteligencia artificial.

Las imágenes compartidas muestran una Pokédex prácticamente idéntica a la que aparece en los videojuegos y el anime de Pokémon, lo que ha provocado una avalancha de comentarios entusiastas por parte de los fans. Muchos usuarios destacan el nivel de detalle y el componente nostálgico del invento, mientras otros sueñan con poder adquirir una cuando esté disponible.

De momento, el joven no ha confirmado la fecha de lanzamiento ni el precio, pero su publicación ya acumula miles de me gusta y comentarios, convirtiéndose en uno de los fenómenos virales de la semana entre los amantes de la tecnología y los seguidores del universo Pokémon.