Rewind de memes de 2025: el recopilatorio en vídeo que se ha hecho viral por mostrar los mejores memes del año

La IA generativa puede usarse para todo tipo de fines productivos, pero pocos han logrado tener el impacto de este vídeo de aquí, que se ha hecho viral por recopilar en una curiosa historia a todos los protagonistas de los memes de 2025. Inspirándose en El Juego del Calamar, pone a Walter White y a Charlie Kirk como a los personajes principales, y los rodea de celebridades que este año han dado mucho de qué hablar en X, sobre todo en lo que al territorio meme se refiere.

Lo cierto es que el vídeo no ha dejado títere con cabeza: empezando por Jeffrey Epstein y Bill Clinton siendo vencidos por el niño del "degloving" y terminando con Drake haciendo equipo con algunos de los villanos más memificados del cine, son muchos los rostros conocidos que se han colado en este recopilatorio; muchas veces, sin estar siquiera en primer plano.

P Diddy ha sido, sin duda, el más vapuleado del vídeo, tras mostrar cómo arruinaba la primera prueba al derramar aceite para bebés por el suelo. El final se inspira en Fast and Furious para hacer una despedida en forma de meme a Charlie Kirk, en un ejercicio de narrativa que se divide entre la mofa y la propaganda republicana estadounidense.

Las respuestas al vídeo no se han hecho esperar: la mayoría han calificado a este recopilatorio de memes como "cine", y muchos han expresado que ha merecido la pena que las RAM suban tanto de precio, si a cambio se puede disfrutar de usos de la IA como este. Un contenido perfecto para un entorno como X, en el que este tipo de humor absurdo y anti-todo siempre tiene cabida.