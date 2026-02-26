Un bar cierra durante unos días por el mejor de los motivos y el cartel que han puesto está siendo aplaudido por todos

No siempre que baja la persiana de un bar es por malas noticias o por unas simples vacaciones. A veces, cerrar unos días es justo lo contrario: una celebración íntima, un motivo de alegría que va mucho más allá del negocio. Porque hay momentos en los que lo verdaderamente importante no está al otro lado de la barra, sino en casa.

Eso es lo que ha ocurrido en el bar Este no era el plan, situado en la céntrica calle de las Huertas, en pleno corazón de Madrid. El local permanecerá cerrado durante unos días, entre finales de febrero y principios de marzo, por una razón muy especial: la madre de su dueño ha terminado la quimioterapia y él ha decidido parar para dedicarle todo su tiempo.

"Regreso a servirles cervecita fría el 4 de marzo", ha escrito el responsable del establecimiento en sus redes sociales. Junto al mensaje, compartía la imagen del cartel que ha conquistado a miles de personas y que decía: "Mi madre ha terminado la quimio y me voy unos días a llenarla de besos. Si podéis, haced lo mismo con las vuestras. Volvemos el 4 de marzo".

La publicación no tardó en hacerse viral, acumulando cientos de comentarios cargados de cariño y empatía. "Lo que de verdad importa", "Qué buena noticia, a disfrutar y a darle mimos, seguro que se recupera más rápido" o "Te mereces tú y los tuyos eso y más" son solo algunas de las reacciones que ha generado el gesto.

En X, el tuitero Álex Herrero, colaborador en programas como La aventura del saber de La 2 o Crónica de España en RNE, fue uno de los que ayudó a difundir la imagen del letrero. Junto a la fotografía escribió una frase que resume el espíritu de la historia: "Lo bueno también se anuncia".

Este no era el plan se define como "Un garito con buen rollo, para gente de buen rollo". Y, después de esta muestra de humanidad que ha emocionado a media red, todo apunta a que, cuando vuelvan a levantar la persiana el 4 de marzo, habrá aún más gente con ganas de brindar allí. Porque a veces las mejores noticias no tienen que ver con aperturas ni cifras, sino con abrazos.