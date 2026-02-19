Villegas, el tiktoker español que ha ido a visitar la isla de Jeffrey Epstein

El tiktoker español Villegas ha iniciado en los últimos días una serie de publicaciones en TikTok donde muestra su viaje con la intención de acercarse a la isla asociada a Jeffrey Epstein, figura que sigue generando interés mediático tras las recientes filtraciones de sus archivos.

Según explica el propio creador en sus vídeos, el plan consistía en desplazarse primero hasta Puerto Rico, desde donde intentar encontrar una embarcación que aceptara llevarles hasta las proximidades del enclave. Tras varios intentos, asegura que lograron contactar con alguien dispuesto a realizar el trayecto por mar.

El viaje no estuvo exento de episodios inesperados. En uno de los vídeos se puede ver que, mientras descansaban en su alojamiento, apareció un supuesto repartidor con una pizza que, según sostienen, nunca habían pedido. El individuo habría intentado acceder al apartamento, lo que generó inquietud y llevó a la pareja a extremar la cautela durante el resto de la estancia.

La serie culmina, por ahora, con un vídeo grabado desde una embarcación en el que se aprecia la isla a escasa distancia. En las imágenes, Villegas comenta la presencia de fuerzas policiales y personal de seguridad en la zona. La grabación se interrumpe abruptamente en ese momento, dejando el desenlace en suspenso.

El propio tiktoker ha adelantado que habrá continuación, lo que sugiere nuevos contenidos relacionados con el intento de aproximación y con las circunstancias vividas durante el viaje. La estrategia narrativa, basada en episodios sucesivos, ha incrementado el interés de su audiencia.

El caso refleja cómo ciertos destinos vinculados a acontecimientos polémicos generar atención en internet, donde creadores de contenido exploran historias que combinan curiosidad y, por supuesto, peligro.